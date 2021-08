Vacunación en Perú: 7 477 460 personas recibieron las dos dosis contra la COVID-19

El Ministerio de Salud informó sobre la situación de la vacunación contra la COVID-19 en Perú hasta las 18.13 horas de este domingo 22 de agosto. El Minsa señaló que han aplicado 17 189 482 dosis a la población.

De este total, 9 712 022 personas de diferentes grupos etarios han recibido su primera dosis, mientras que 7 477 460 ya cuentan con ambas inoculaciones.

Vacunación en el Perú hasta el domingo 22 de agosto. Foto: Minsa

Mayores de 36 años empezarán a ser vacunados desde el miércoles 25

El titular del Minsa, Hernando Cevallos, informó que desde el miércoles 25 de agosto iniciará la vacunación de los mayores de 36 años en Lima y Callao. En declaraciones para Canal N, aseguró que aplicarán dosis de Sinopharm, ya que son las que se encuentran disponibles en este momento.

Con respecto a la consulta de por qué no ampliar los grupos de edad a los jóvenes de 20 años y los que restan de la base 3, el ministro Cevallos respondió que eso no es posible debido a que no hay dosis disponibles para poder inmunizarlos, pues están priorizando las segundas inoculaciones.

“Es importante bajar el rango de edad y es lo que estamos haciendo, (...) pero nos interesa cerrar las brechas. O sea, de nada sirve que solo se quede la mayor parte de la población con una sola dosis”, declaró.

Padrón de vacunación de Pongo el Hombro