El retraso del envío de vacunas contra la COVID-19 y el lento proceso de vacunación impulsado por la Dirección Regional de Salud perjudica la ampliación de nuevos grupos etarios a puertas de la tercera ola, advirtió la Federación Médica de Piura.

El presidente de la institución, Arnaldo Vite Quiroga, manifestó que el lento proceso de vacunación perjudica a los grupos etarios inferiores a los 40 años, e impide que la región alcance la inmunidad de rebaño antes de la tercera ola.

“Nosotros no avanzamos en cuanto a la edad. Cuando se programan vacunas, los vacunatorios hacen los pedidos (a la población) porque no están concurriendo. La vacuna debe ser libre para cualquier grupo de edad. Todos los piuranos tenemos derecho a la vacuna y no nos podemos estar restringiendo en cuanto a la edad”. señaló.

Armando Vite Quiroga advirtió que más de un 40% de la población no ha acudido a inmunizarse con la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, por lo que también mostró su preocupación por la poca afluencia de público a los vacunatorios.