La Libertad: extrabajadores de empresa que vende gas reclaman pago de comisiones

Extrabajadores de PZ Contratistas SAC denuncian que empresa que terceriza la venta del Bono Gas Quavii, no les pagó sus comisiones que estaban pactadas en el contrato que firmaron por el trabajo de comercializar este producto en la provincia de Pacasmayo, La Libertad, ellos fueron captados mediante un aviso en redes sociales.

Los pactado según el contrato firmado el 1 de junio de este año, detalla que recibirán un pago de S/ 930 mensuales y, aparte, comisiones por las ventas conseguidas, pero el 18 de julio fueron despedidos y solo les abonaron lo concerniente a sus días trabajados y quedó pendiente el pago de comisiones de las ventas de junio y los días trabajados de julio.

Ante el incumplimiento del pago de comisiones, Carla Ortega Casas denunció a la empresa y a su apoderada, Darling Ríos Zelada, ante Sunafil, pero la institución ha señalado que no han tenido respuesta por parte de la empresa. Son cuatro los extrabajadores que se han visto afectados.

En el poder de La República se tiene toda la documentación, conversaciones de WhatsApp y pruebas que alcanzó la denunciante Carla Ortega, para probar que no le han cancelado lo que ella señala le correspondería, según su contrato.

“ Nosotros estamos reclamando lo que nos corresponde, encima resulta que, cuando empezamos el trabajo, se nos proporcionó todo, fotocheck, indumentaria referente a otra empresa, a Edifica Peña SAC, me he comunicado con el gerente, Edgar Peña, y me informó que ya le han pagado todo a la señora Darling Zelada y ella no contesta nuestras llamadas, ni mensajes, nos sentimos estafados, a mí me deben S/ 2.500, a mi esposo S/ 1.800 y, así, al resto ”, detalló a La República, Carla Ortega.

La República intentó comunicarse con Darling Ríos Zelada por vía telefónica, pero no hubo respuesta alguna.