La periodista Karerina Bayona fue despedida del canal de televisión local del Cusco Inkavisión. Acusa de su salida al premier Guido Bellido. En la campaña, Bayona entrevistó al ahora Premier. En esa emisión, Bellido mostró simpatía por la terrorista Edith Lagos lo que provocó una investigación fiscal por apología al terrorismo contra el político

Bayona escribió en sus redes que el dueño del canal la sacó para evitar futuras represalias en contra de su canal y su licencia, ahora con Bellido en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Ante la denuncia pública de presunto atentado a la libertad de expresión, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su preocupación por el despido de la periodista.

Bayona le contó a esta organización que el dueño del canal, Walter Cervantes le admitió que tenía temor por las consecuencias de esa entrevista.Ahora que Bellido estará en PCM iba a tener una represalia contra mí. le dijo. “Yo sí tengo miedo de mi canal y mi licencia, y por eso he decidido que no va a ir más el programa, y que no puede salir’,comunicó el empresario a la periodista.

Según explica IPYS, la periodista tenía un contrato de palabra con el medio de comunicación y que colaboraba con radio Exitosa de Lima.