Cusco: sentencia a favor de afectados con metales pesados de Espinar sin señales

Cusco. En diciembre del año pasado, la Sala Mixta de Canchis confirmó la sentencia a favor de las personas afectadas con metales pesados de la provincia de Espinar. Ocho meses después, los demandantes aún no reciben las atenciones de salud que dispone el fallo.

Recientemente se llevó a cabo la audiencia de ejecución de sentencia en la que el Poder Judicial resolvió que el Ministerio de Salud (Minsa), debe informar su plan de acción para las víctimas de la contaminación en un plazo de 10 días.

Durante la audiencia, los comuneros y las organizaciones que acompañan el caso, pidieron que la asistencia incluya la dotación de agua segura y que se investigue la fuente de los metales tóxicos que los afectan hasta la actualidad.

“Hasta ahora nosotros no tenemos ni una visita en las comunidades. Para nosotros, hasta hoy no hay atención. Estamos agonizando. Estamos pidiendo auxilio. Hasta cuándo vamos a esperar. Tenemos en nuestro cuerpo 17 metales. Estamos muriendo con cáncer, sin cabello, sin pestañas. No tenemos agua”, manifestó con llanto la pobladora Melchora Surco en la audiencia.