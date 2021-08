El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que desde el miércoles 25 iniciará la vacunación de los mayores de 36 años en Lima y Callao.

En declaraciones a Canal N, aseguró que aplicarán dosis de Sinopharm, ya que son las dosis que se encuentran disponibles en este momento.

Este grupo de edad también será parte de la sexta vacunatón que se llevará a cabo el siguiente fin de semana en diferentes regiones del país, priorizando aquellas en las que hasta ahora no se ha realizado ninguna vacunatón, así como en las que se ha detectado la variante Delta del coronavirus.

Respecto a la consulta de porqué no ampliar los grupos de edad a los jóvenes de 20 y los que restan de la base 3, el ministro aseguró que eso no es posible ya que no hay las dosis disponibles para poder inmunizarlos, pues están priorizando las segunda dosis.

“Es importante bajar el rango de edad y es lo que estamos haciendo (...) pero nos interesa cerrar las brechas. O sea, de nada sirve que solo se quede la mayor parte de la población con una sola dosis”, indicó.

El funcionario aseguró que el esfuerzo de la actual gestión para cumplir este último objetivo ha tenido sus esfuerzos, pues en las últimas dos semanas se ha pasado de 4,9 a 7,4 millones de personas con la segunda dosis. Asimismo, reiteró que la meta es terminar agosto con 8 millones de ciudadanos completamente inmunizados.

Cevallos precisó que en las siguientes semanas se seguirán bajando los grupos de edad, de acuerdo a la cantidad de vacunas que los laboratorios deciden enviar al Perú,