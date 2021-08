VES: se contacta con mujer por aplicativo de citas y es secuestrado en bar clandestino

Pablo Balbin Galarza (26) pasó el susto de su vida luego de coordinar, a través del aplicativo de citas Tinder, un encuentro con una mujer en un centro comercial de Villa María del Triunfo.

Según refiere la víctima del secuestro, al llegar al lugar, la fémina que se encontró era totalmente diferente a la que veía en fotografías de la aplicación. No obstante, ello no fue impedimento para que se subiera a una mototaxi con quien, posteriormente, fue identificada como Marina Leidy Onofre Cruzado (25), alias ‘La Gata’.

“Me dijo para irnos a tomar un trago, así que subimos a una mototaxi y de pronto dos sujetos se subieron con armas y me amenazaron de muerte y me pidieron todas mis cosas, me pusieron una manta y luego me secuestraron en esa cantina”, sostuvo el agraviado.

Según refiere el coronel Palomino, la banda criminal Los Secos de Villa El Salvador llevó a Pablo hasta una cantina clandestina en donde hicieron que la víctima se contacte con familiares y amistades para que pagaran por su rescate, caso contrario iban a continuar agrediéndolo hasta la muerte.

Los malhechores llegaron a quitarle una suma de 5.000 soles de lo que habían estado depositando los parientes del cautivo.

“La víctima presenta diversos moretones por las agresiones, portaban dos pistolas y un cuchillo con el mismo que llegaron a punzarlo en algunas partes del cuerpo, afortunadamente no hay cortes hondos ni de gravedad. Agentes de la Depincri del distrito pudieron dar con esta banda criminal a través de un trabajo de inteligencia”, extendió.

Juan Carlos Bustamante Flores (37), cabecilla del grupo, presenta antecedentes por haber secuestrado a una persona en el 2016. Edder Cristian Zuñiga Laurel (31), Segundo Ricardo Jara Villanueva (49), Luisa Rosmery Cárdenas Mendoza (34) y Amancio Ernesto Huamancha Espillco (43) complementan esta organización criminal que ataca bajo esta nueva modalidad de secuestro que consiste en captar a sus víctimas a través de aplicaciones sociales.

Palomino recomendó evitar el uso de este tipo de plataformas, las cuales podrían ser el calvario de quienes pretendan conocer gente. “Esto puede ser muy peligroso, evitar salir con personas que no conocen y mucho menos por esta clase de aplicativos, podría costarles la vida”, expresó.