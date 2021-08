Fortalecen capacidades de los defensores ambientales y líderes indígenas

Diariamente, hombres y mujeres en el Perú dedican sus vidas a proteger ecosistemas de los que dependen comunidades enteras y otros seres vivos. Lamentablemente las personas que realizan esta labor —indispensable para el cuidado del planeta—son víctimas de amenazas y asesinatos. Al respecto, el Fondo Socioambiental del Perú desarrolla el “Curso de Fortalecimiento de Capacidades para Defensores Ambientales e Indígenas en el Perú” cuyo objetivo es potenciar las capacidades de los defensores ambientales, líderes y lideresas indígenas y, a su vez, empoderarlos en temas de incidencia jurídica y social.

Según César Gamboa, director ejecutivo de la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), los defensores ambientales realizan sus labores en medio de “un ambiente de hostigamiento, estigmatización, amenazas, criminalización y hasta ataques contra su vida”. Por ello, consideró necesario que las autoridades e instituciones públicas implementen políticas públicas de protección de los pueblos indígenas y los derechos humanos.

Asimismo, Gamboa explicó la importancia de definir el rol de los pueblos indígenas en los avances para establecer medidas de protección con relación a la vida de los defensores indígenas..

“Estamos en el terreno de arreglos institucionales que no han sobrevenido porque al Estado se le ha ocurrido, sino por la presión social, la movilización de los actores interesados; de manera especial, de los pueblos indígenas. Es necesario recalcar y destacar que muchos de los cambios logrados no se han conseguido porque a un funcionario se le ocurrió mientras pensaba en su despacho; se han logrado gracias al seguimiento y la presión de los pueblos indígenas y de los defensores indígenas. Es algo que no debemos olvidar”, indicó.

El “Curso de Fortalecimiento de Capacidades para Defensores Ambientales e Indígenas en el Perú”, cuenta con el respaldo del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS); y de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Asimismo, cuenta con el auspicio de ACTUAR Clínica Jurídica de la UNMSM y el apoyo de Open Society Foundations. El curso comprende 12 sesiones virtuales y se realizará del 17 de agosto al 17 de setiembre.

Esta actividad convoca a defensores y defensoras ambientales de organizaciones indígenas y no indígenas, sindicatos, organizaciones juveniles activistas, sociedad civil, entre otros y busca incrementar los conocimientos de los participantes, en el marco de la realidad que amenaza su ambiente, salud, vida e integridad ante su labor de protección de sus territorios y de la naturaleza.

Entre los participantes de la primera sesión del curso estuvo Diana Ríos Rengifo, hija de Jorge Ríos Pérez, defensor ambiental y líder indígena Asháninka quien luchó contra la tala ilegal de los bosques amazónicos en Saweto, Ucayali. Ríos Pérez fue despojado de su vida por traficantes de madera en el 2014. Por tal motivo, contar con la participación de su hija en una actividad como la que desarrolla el Fondo, tiene un sentido muy especial que impulsa a seguir luchando contra la impunidad, buscar justicia y evitar que se repita esta historia.

Los asistentes a la primera sesión del curso expusieron el miedo y la falta de apoyo que reciben por parte de las autoridades. Por eso, pidieron al Estado establezca mecanismos de protección eficientes que no solo sean aprobados, sino que también se ejecuten de manera urgente con el propósito de evitar más muertes de defensores ambientales.

Sobre el Fondo Socioambiental del Perú

Inició sus labores en el 2019 con el propósito de fortalecer la autonomía organizativa y espacios de desarrollo local otorgando a las organizaciones de base indígenas y no indígenas capacitación, acompañamiento y financiamiento para diseñar e implementar soluciones innovadoras y efectivas de bajo costo. Cuenta con dos programas técnicos que buscan concretar los fines y objetivos de la organización: el programa de apoyo local y el programa de defensores ambientales (en el marco del cual se viene desarrollando el presente curso). Para informarse sobre los próximos cursos escribir a defensoresambientales@fondoperu.org.pe