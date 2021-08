En emergencia el sistema educativo hasta junio del 2022

Debido a las grandes pérdidas de aprendizajes producto de la pandemia del COVID-19 y ante los diversos pedidos para retornar a las clases presenciales, el Gobierno declaró en emergencia el sistema educativo peruano hasta junio del 2022.

El Decreto Supremo N°014-2021-Minedu precisa que en un plazo no mayor de 20 días el Ministerio de Educación deberá aprobar un plan de emergencia que contenga las medidas concretas que se ejecutarán durante el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022. Esto para atender a los 200.000 escolares que dejaron de estudiar por falta de equipos tecnológicos e internet, así como para lograr que los 8 millones de alumnos restantes –que accedieron a Aprendo en casa– asimilen los aprendizajes esperados. Lo mismo esperan también en los institutos y las universidades.

“La declaratoria de emergencia permite orientar y movilizar recursos para acelerar el proceso de compra, se logre recuperar los aprendizajes y se siga reacondicionando la infraestructura de las escuelas con más inversiones”, señaló el titular del Minedu, Juan Cadillo.

Él dijo que, por el momento, las clases escolares presenciales no volverán por el riesgo de una eventual tercera ola. Además se necesita terminar de vacunar a los trabajadores de educación.

No obstante, señaló que antes de fin de año los estudiantes tendrán días de actividades físicas, artísticas en espacios abiertos, como se viene realizando en SJL y Barrios Altos a través de la estrategia de Aprendo en Comunidad. “Será como un plan piloto en las grandes escuelas. Allí se incentivarán protocolos sanitarios para que el retorno a las aulas no sea traumático. Además, se está coordinando con el Ministerio de Cultura para que realicen visitas a los museos”.

Eso será recién en unos meses cuando ya se haya inmunizado a la mayoría de docentes, auxiliares y administrativos. Hoy, el 45 % de ellos (302.729 personas) ya recibió las dos dosis contra la COVID-19 (53 % en zonas rurales y 41 % en urbanas); mientras que el 17 % (114.238) recibió la primera dosis. Hasta ese tiempo se espera también que los colegios cuenten con agua, lavamanos, jabón y mascarillas.

Cadillo dijo también que a fin de año se evaluará a los estudiantes del quinto año de secundaria para analizar el nivel con el que egresan de la escuela. “En enero y febrero del 2022 habrá un programa de nivelación”.

Postura de padres

Entre los padres existen posiciones divididas en relación a las clases presenciales. La Confederación Nacional de Apafas del Perú (Conapafas) y la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anapef) han señalado que aún no están preparadas las condiciones para la vuelta a las aulas. Sin embargo, el colectivo Volvamos a Clases Perú propone que puedan abrir sus puertas los colegios que ya están listos.

“La escuela es un espacio de contención social, donde no solo uno aprende matemáticas e historia, también habilidades socioemocionales y manejo de conflictos. No se puede seguir afectando la salud mental de los niños y adolescentes”, señaló su vocera, Milagros Sáenz, quien dijo que hoy realizarán una marcha pacífica desde el Parque de la Felicidad hasta la sede del Minedu, en San Borja.

Hablan los docentes

Para el secretario general del Sutep, Lucio Castro, urge que aumente el presupuesto para el sector, a fin de mejorar la infraestructura de las escuelas, el equipamiento y el salario de los docentes que hoy tienen mayor carga laboral con las clases virtuales. “Los niños son vectores de contagio. En las escuelas rurales de Arequipa, Loreto y Ucayali han habido casos de COVID-19 y se ha tenido que retroceder. Lo mismo ha pasado en los países que abrieron sus aulas. Todos debemos estar vacunados”, señaló.

Castro espera que el Minedu los convoque para presentar sus propuestas y que estas sean incluidas en el próximo plan de emergencia.

Hay clases en 5.350 escuelas de regiones

El director general de Gestión Descentralizada del Minedu, José Carlos Vera, informó que 5.350 escuelas de 21 regiones tienen clases semipresenciales, al cumplir con las condiciones sanitarias. La mayoría (4.945) está en zonas rurales y con baja conectividad. “Estos planteles tienen 220 mil estudiantes y más de 15 mil docentes vacunados”. Ninguno está en Lima y Callao.

El virólogo Juan More precisó que las clases presenciales son un riesgo si los colegios no cuentan con ventilación, ni agua; y si los alumnos tienen bajas defensas porque no desayunan o almuerzan. “A eso súmele si usan transporte público saturado sin estar vacunados”, advirtió.

Reacciones

Lucio Castro, secretario general del Sutep

“Queremos volver a las aulas, pero con seguridad. En zonas rurales como Arequipa, Loreto y Ucayali han habido contagios. Hace falta que haya agua y desagüe en las escuelas para no retroceder”.

Milagros Sáenz, vocera de Anapef

“Nuestro pedido es que los colegios que ya están listos comiencen y que se ponga una fecha para el retorno de todos los niños. En las aulas también se aprenden habilidades socioemocionales”.