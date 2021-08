COVID-19: confirman primer caso de variante Delta en Lambayeque

La Oficina de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud confirmó el primer caso de la variante Delta en la región Lambayeque tras los estudios de secuenciamiento que realizó el Instituto Nacional de Salud (INS) a una muestra positiva de SARS-CoV-2.

Dafne Moreno, jefa de dicha unidad especializada, señaló a La República que se trata de un ciudadano de 30 años de edad que recibió atención ambulatoria en el centro de salud del distrito de Pimentel (provincia de Chiclayo), luego de que el 27 de julio de 2021 se detectara la enfermedad a través de una prueba diagnóstica.

“Conforme a los reportes, dicha persona no figura en la lista de pacientes hospitalizados”, aseveró.

Sin cerco epidemiológico

Asimismo, precisó que —al tener la información del INS— la Gerencia Regional de Salud (Geresa) se comunicó con la directora del establecimiento de salud de Pimentel, Carolina Montes, quien informó respecto a la atención que se brindó al ciudadano en cuestión.

Cuando se le consultó si la Geresa aplicó el cerco epidemiológico a fin de evitar la transmisión de la variante Delta en la población, ella respondió que no. No obstante, indicó que la intervención en dichos casos ahora es responsabilidad de los Equipos de Intervención Integral (EII) y no de los Equipos de Respuesta Rápida (ERP).

Contagiados y fallecidos

Según el último reporte del Sistema Integrado para COVID-19 (Siscovid), la región Lambayeque registra 60.423 contagiados y 6.267 fallecidos.