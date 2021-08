Chiclayo: obreros de MPCH paralizarán labores desde este lunes

Desde este lunes 23 de agosto, los obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) paralizarán sus labores de manera parcial, debido al incumplimiento de un bono económico, entrega de uniformes e implementos de protección contra la COVID-19.

El secretario general del Sindicato de Obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Manuel Farroñán, informó a La República que la medida de lucha comprende la paralización de dos horas al día, específicamente al inicio de cada turno en las áreas de limpieza pública, parques y jardines, obras y Serenazgo.

El dirigente enfatizó que el diálogo con los funcionarios del ayuntamiento no tuvo resultados positivos, pese a los compromisos asumidos por los servidores ediles.

En ese sentido, indicó que las autoridades municipales acordaron cancelar el bono de S/ 1.200, así como entregar los uniformes y cancelar las subvenciones económicas de 2019 a 2021.

“Existe un acuerdo que dicho bono se pagaría en agosto, pero no sucedió. Además, la MPCH no entrega uniformes desde hace dos años y los elementos de protección no son suficientes”, denunció.

También manifestó que si el alcalde Marcos Gasco no atiende los petitorios, entonces iniciarán el trámite en la Gerencia Regional de Trabajo para desarrollar una huelga indefinida.

El dirigente subrayó que son 800 trabajadores afectados, de ellos —según afirmó— 480 realizan labores de limpieza pública.

Limpieza pública

Farroñán subrayó que los trabajadores son conscientes que existe un estado de emergencia por COVID-19; no obstante, indicó que las medidas de lucha son necesarias.

Por ello, anotó que el servicio de limpieza se cumplirá conforme al cronograma establecido. Asimismo, pidió disculpas a la población debido a los inconvenientes que se generen.

Por último, agregó que en la zona urbana y marginal de Chiclayo se generan 350 toneladas de basura al día, pero que solo se recogen 150 toneladas, ya que la maquinaria está malograda.

