Áncash: alertan irregularidades en obra de caminos en la provincia de Asunción

Mediante un informe de control posterior, la Contraloría advirtió que la Municipalidad Provincial de Asunción (Áncash) otorgó la buena pro a un único postor con la oferta económica más elevada para desarrollar trabajos de mantenimiento de caminos vecinales valorizados en S/ 590.000.

Según se detalla, el comité de selección no admitió ofertas de postores al exigir documentación cuya presentación no era obligatoria y/o por observaciones subsanables, para luego otorgar la buena pro al único postor con quien la entidad suscribió contrato, pese a no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La Contraloría explica que esta situación afectó la libertad de concurrencia e igualdad de trato de los postores, así como transparencia y competencia, eficiencia y eficacia del procedimiento de selección y que la entidad pierda la oportunidad de contratar en mejores condiciones económicas con una diferencia de S/ 116 760,23

“Los funcionarios tenían la obligación de verificar la documentación presentada por el postor ganador, como es el caso de la jefa de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, quien procedió a su validación pese a la existencia de un documento carente de veracidad y al incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases administrativas”, señala el informe.

El informe fue comunicado al titular de la comuna para que disponga el inicio de las acciones administrativas que involucra a cuatro funcionarios y servidores ediles. Además, el documento fue enviado al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y al procurador de la Contraloría para las acciones legales.

Obra

Los trabajos comprendían el tramo EMP.AN - 107 (Huanunga) - Chucpin; Asunción – Ancash. De igual forma, el tramo II: EMP. AN - 639 (Rayan) - Colpa Chico; Asunción – Ancash; y el tramo III: EMP. AN-645 (Chucpin).