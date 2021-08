Ventanilla: posta no abre desde hace tres días debido a que el silo colapsó

Vecinos de Ventanilla denunciaron que, desde hace tres días, la posta de salud del Parque Porcino no abre sus puertas debido a que el silo colapsó. Ante esto, el personal de salud se ha visto en la obligación de atender en las calles.

Los vecinos se quejaron y pidieron a las autoridades del distrito que tomen cartas en el asunto, ya que cientos se están viendo perjudicados, incluidos los enfermeros y médicos.

En comunicación con un medio local, uno de los residentes contó que el centro de salud, así como otros establecimientos de la zona, no tienen título de propiedad, por lo que la Municipalidad de Ventanilla no puede hacer las obras de saneamiento.

“El Parque Porcino tiene 50 años y, lamentablemente, las autoridades no le han dado la atención debida. (...) Esto conlleva a casos como la posta, el colegio, que no tengan título desde hace años y esto hace que no se puedan hacer obras”, manifestó uno de los afectados ante RPP.

De acuerdo a los vecinos, desde que la posta está cerrada, el personal médico atiende en carpas que están instaladas en plena vía pública.

“No se está deteniendo. Están atendiendo al costado. El personal de salud ve la forma que esto continúe, pero se necesita el apoyo de las autoridades”, apuntó César Neire.

Detienen en Ventanilla a falso médico que atendía a pacientes con COVID-19

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Ronald Gonzáles Correa, de 37 años, por ejercer la medicina de manera ilegal. El hombre atendía en un centro de salud de Ventanilla pese a que no era médico ni personal calificado.

El sujeto, en manos de los uniformados, confesó su delito y admitió que cobraba S/ 180 por consulta a pacientes COVID-19. “Me han intervenido porque me he estado haciendo pasar por médico”, asintió.