Vacunatón en Cajamarca busca cerrar brecha de personas que aún no reciben segunda dosis

El miércoles 18 de agosto, Cajamarca recibió 49.948 vacunas, de las cuales 38.248 son Sinopharm y 11.700 Pfizer. Por ello, este fin de semana se realizará una Vacunatón en las 13 provincias de la región.

La responsable de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Katherine Vásquez Carranza, subrayó que, con dicho lote de biológicos, se pretende cubrir la brecha de las personas que recibieron la primera dosis, pero no regresaron para completar su esquema de inmunización.

A su turno, el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén, mencionó que es indispensable avanzar y lograr vacunar a todos los mayores de 38 años para estar preparados ante la presencia de la tercera ola de la COVID-19.

¿Cuándo se vacunará a las personas menores de 37 años?

Por otro lado, Katherine Vásquez precisó que mientras no se cierre la brecha de las personas que aún no reciben la segunda dosis, el Ministerio de Salud (Minsa) no autorizará que la población perteneciente a otros grupos etarios que no está en la programación reciba la vacuna contra la COVID-19.

Además, agregó que también depende de la cantidad de vacunas que el Gobierno central envíe a las regiones.

Horarios de Vacunatón

La Vacunatón de Cajamarca se realizará en las 13 provincias el sábado 21 y domingo 22 de agosto y se inmunizará a personas mayores de 38 años y población vulnerable.

Por ejemplo, en la provincia de Jaén se llevará a cabo de 8.00 a. m. a 7.00 p. m. en la I.E. Jaén de Bracamoros, I.E. San Luís Gonzaga y el Complejo Deportivo de Las Flores.

En tanto, en la provincia de Cutervo se desarrollará de 8.00 a. m. a 6.00 p. m. en el coliseo de la I.E. Toribio Casanova, parque San Isidro y I.E. Fe y Alegría 69.

Newsletter COVID-19 - La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.