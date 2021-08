Diresa de Tacna niega favoritismo en entrega de vacunas contra la COVID-19

A través de un comunicado, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tacna rechazó las declaraciones del vocero del Ministerio de Salud, Antonio Quispe, con respecto a que la región fue beneficiada en la entrega de vacunas contra la COVID-19 por un criterio político.

“La región Tacna ha cumplido todos los criterios técnicos solicitados por el Ministerio de Salud, siendo ellos criterio demográfico, criterio epidemiológico y criterio logístico; de acuerdo al plan nacional de vacunación los cuales se cumplieron y con los cuales quedan desmentidas dichas afirmaciones dadas a un medio de comunicación nacional”, indica el comunicado que publicó la Diresa este viernes 20 de agosto.

Tacna, según la Diresa, se encuentra en un avance del 49% de la vacunación en la segunda dosis de su población objetiva (mayores de 18 años). A nivel nacional, el promedio de esa cobertura es de 25%. La región fronteriza es una de las que más a avanzando en el proceso de inoculación, incluso ya aplicaron la primera dosis a jóvenes mayores de 22 años.

Comunicado Diresa

El exministro de Salud Oscar Ugarte declaró también al respecto y negó lo dicho por Quispe.

Por su parte, el gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Tacna, Juan Cánepa, dijo temer que lo expresado por Quispe influya en un posible recorte de envío de dosis a Tacna.

Se retractó

Quispe dio su polémica declaración en un programa de Latina. “En la anterior gestión se utilizó un criterio político para privilegiar a Tacna, por ejemplo, que todo el mundo lo ha visto como ejemplo campeón en vacunatón”, dijo en aquella ocasión. Sin embargo, el último jueves 19 de agosto, por la noche, se retractó en el programa Nada está dicho de RPP Noticias.

El epidemiólogo señaló que no se puede permitir que la vacunación entre a terreno político y que las declaraciones que dio a Latina caen en ese campo. “En efecto, he hecho una serie de afirmaciones que caen en terreno político. Permítanme retractarme en ese sentido con toda la fuerza que corresponde, por cuanto como vocero no puedo cometer ese tipo de declaraciones sin tener todo el respaldo, porque represento la voz del Ministerio de Salud y lo que corresponde en este caso es retractarme”, indicó.