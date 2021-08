El director ejecutivo del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud (INS), Óscar Escalante, explicó que el secuenciamiento genómico de las muestras de COVID-19 no es tan rápido, toma cinco días y negó que el INS esté atrasado en este trabajo. En esta entrevista explica por qué la variante lambda sigue siendo la predominante.

-Son 105 casos de la variante delta hasta la primera semana de agosto, ¿Es correcto decir que hay retraso de la información?

El secuenciamiento genómico no es tan rápido toma 5 días, ese es el tiempo, no estamos atrasados, estamos tratando de mostrar información de la manera más transparente, reportamos todos los viernes y e inmediatamente la página se actualiza. El reporte tiene unas circunstancias técnicas que nos permite procesar muestras desde el lunes hasta el viernes y tener la información el viernes en la noche. El último reporte que tenemos es al 13 de agosto y mañana (hoy) debería salir el próximo reporte.

¿Cuál es el criterio para secuenciar las muestras? ¿Estas vienen de los hospitales?

Tenemos tres puntos importantes que comprenden la vigilancia genómica y esto es algo técnico que tal vez ha causado un tipo de confusión. La vigilancia genómica de las muestras aleatorias corresponde a esas muestras que nosotros coordinamos con todas las regiones y Diris de Lima, ellos seleccionan las muestras aleatoriamente que represente de lo que está sucediendo en su comunidad y son trasladas al INS para el análisis.

Es decir, las regiones eligen muestras no necesariamente de un paciente que llegó al hospital, sino que tal vez presentó solo síntomas.

Exacto, la idea es tener el panorama general de lo que está sucediendo en el país, nosotros hemos tenido reuniones con ellos y le hemos pedido que sean muestras representativas de diferentes localidades para que no tengamos el sesgo de que solo se está escogiendo de algún determinado hospital o de determinada zona, pero que represente lo que está sucediendo en la zona. Pero ese es el muestreo aleatorio.

Después tenemos cuando identificamos algún punto caliente donde ha habido un inusual incremento de casos, también asistimos y colectamos esas muestras que son secuenciadas. Eso puede confundir un poco a la población porque piensa que tenemos en esta semana un gran incremento de casos de una determinada variante; sin embargo, eso no es cierto, sino que es una vigilancia que corresponde a una zona caliente, eso no es representativo de lo que está sucediendo en el país, es simplemente un análisis genómico de lo que está ocurriendo en una zona específica.

¿Eso está pasando en Lima?

No, es por ejemplo lo que sucedió en el Inpe y en el Instituto Materno Perinatal, son situaciones particulares, pero también la secuenciamos porque es importante identificar la variante que ha ocasionado este incremento de casos. En estos lugares detectamos la variante gamma.

¿Por qué la variante lambda sigue siendo la predominante y no delta?

Es un virus nuevo y seguimos estudiando, las variantes aparecen y nosotros tratamos de hipotetizar y luego comprobar a través de la investigación, lo que sabemos es que cuando ha ingresado la variante delta ya se encontraba posicionada la variante lambda en el país. Y es que como cualquier organismo las partículas virales también van a tratar de competir entre ellas porque quieren colonizar. Lo que creo es que la variante lambda ya estaba posicionada y naturalmente estaba ofreciendo resistencia ante la inserción de la variante delta. También estamos viendo que la variante gamma está posicionada en el oriente, tanto como Loreto y Ucayali. Lo que yo creo es que las tres variantes están compitiendo.

El asesor del Minsa Antonio Quispe dijo que en la última semana el 100% de los casos era delta ¿Esto es cierto?

Ese es precisamente lo que le comentaba de aspectos netamente técnicos que podrían confundir a la población. El doctor Quispe no ha faltado a la verdad, es cierto, en la última semana todas esas muestras, que fueron cinco, resultaron positivos a la variante delta, pero no quiere decir que esa sea la proporción que ha sucedido esta semana. Como le comento, hay casos particulares, en zonas calientes que también nosotros intervenimos y hemos logrado identificar eso.

Por otro lado, también hacemos vigilancia de puertas de entrada tanto Tumbes, Callao, Tacna, Madre de Dios donde hay migración y con casos sospechosos y esas muestras llegan a nosotros para poder analizarla y secuenciarlas.

Asimismo, hacemos vigilancia focalizada extendida, que quiere decir que vamos a los contactos de esos pacientes que han tenido una determinada variante. Si, por ejemplo, encontramos la variante delta en una persona muestreamos a sus contactos y si esos contactos se han infectado, probablemente tengan la misma variante. Ahí los casos se van incrementando en esa semana, pero no quiere decir que eso represente lo que está sucediendo en el país. Por eso hay que diferenciar los tipos de vigilancia que hacemos y cada uno hay que interpretarlo de diferente manera.

La variante delta ya está en la transmisión comunitaria.

Cuando nosotros identificamos los casos no quiere decir que esos sean los únicos casos que existan en el país, no solo hay 105 casos, jamás hemos dicho que solo hay 105 casos , nosotros hemos podidos identificar 105 con secuenciación genómica, pero hay toda una historia detrás de qué muestras pueden ser secuenciadas por criterios epidemiológicos y técnicos de biología molecular, lo que no permite que todas las muestras pasen. Por este procesamiento por eso cuando anunciamos un número quiere decir las que nosotros hemos podido identificar después de pasar por todos los filtros. Este número nos da una idea de lo que está sucediendo en el país, pero sabemos que haber identificado esto quiere decir que hay más casos.

¿Qué le parece el aumento de la positividad en regiones donde se han encontrado delta?

Por su puesto, analizamos la positividad de que existe a nivel nacional y a nivel regional, nos hemos dado cuenta de que en algunas regiones está incrementándose, pero creo que es muy pronto asegurar que es debido a la variante delta, coincide y es algo que está en este momento bajo estudio.

¿Van a fortalecer la vigilancia genómica y contra otras universidades?

Por su puesto, el ministro de Salud lo anunció, estamos haciendo todo lo posible para fortalecer la vigilancia genómica nuestra idea es poder duplicar la capacidad actual de secuenciar 1.200 mensuales a 2.400. Eso nos va a permitir tener un mayor número de muestras y atender los diversos tipos de vigilancia.

El trabajo de las universidades también es un tema que lo estamos viendo. Entenderá que es un poco complicado porque nosotros somos una institución del Estado y las universidades son privadas entonces hay ciertas regulaciones tenemos que tomar en cuenta, no es tan sencillo, pero estamos viendo los mecanismos posibles para que esto se pueda dar.