En los últimos días se ha hablado mucho sobre la demora en la llegada de vacunas. ¿Inacción del Gobierno o se debe a los brotes en otros países? En la siguiente entrevista el ministro Hernando Cevallos responde esto y hace algunos anuncios sobre la vacunación.

El doctor Ugarte señaló que la demora de las vacunas se debería a un tema de inacción de la Cancillería, mientras que usted sostiene que es por los brotes en China. ¿Cuál es la verdad?

La verdad es la que publica el Ministerio de Salud. Me interesa mostrar cuál es la disponibilidad de vacunas. El Minsa se maneja con cifras, evidencia científica y responsabilidad. Para este mes hay vacunas arribadas, confirmadas y las que no tienen fecha, se conversa con los laboratorios de manera frecuente para que traten de llegar (las dosis) a tiempo.

¿Esa conversación la hace el Minsa o también Cancillería?

No, no, no. Nada tiene que ver la Cancillería en este punto. La Cancillería se encarga de hacer un seguimiento de los acuerdos que se han llevado adelante. Cuando hay un atraso en la llegada de vacunas, nosotros hablamos con Cancillería para que nos apoye. Esa es su labor. Acá no ha pasado nada que tenga que ver con la Cancillería, salvo Sinopharm que se atrasó con dos millones (muestra cronograma para agosto).

Allí veo un cambio. Figuran 9,2 millones de dosis para agosto y no 8,2 como se sabía.

Hay un millón adicional de Sinopharm que no ha llegado, pero que el laboratorio nos dijo que probablemente llegará.

¿Es factible que arribe?

Hasta ahora, hay 8,2 millones de vacunas programadas para agosto y, fruto de la gestión que hemos hecho, podrían llegar un millón más.

¿Fruto de las coordinaciones entre Cancillería y Minsa?

Claro. Ahora, si no llegan, no se trata de que yo hago la gestión para que lleguen. Si no llegan las vacunas es por algún problema que las retrase, como pasó ahora: uno es el rebrote que ha habido en China. En realidad, el volumen de vacunas para agosto nos permite avanzar en la vacunación, pero en razón de la emergencia de la tercera ola nos hubiera gustado tener un mayor volumen. No es que no haya vacunas.

Ahora bien, ¿no considera que se hizo un mal cálculo para el Vacunatón, por eso que después no se pudo aplicar primeras dosis?

Al contrario, para quedar bien con el público puedes decir “yo no vacuno ahora, solo 300, 300 y 300”, y así. Pero para que se genere inmunidad necesitas mínimo dos semanas después de la segunda dosis.

Por eso ampliaron la meta.

¿Qué pasa si me infecto esta semana? ¿Te das cuenta? Para quedar bien con la prensa yo puedo decir: “Miren cómo estamos vacunando”. Además, como la prensa está concentrada en Lima, hago todos los vacunatones en Lima, pero a mí lo que me interesa es cerrar brechas porque, ¿cuánto tiene Lima de cobertura de inmunización? ¿Y cuánto tiene Huancavelica?

Pero ¿no considera que se priorizó Lima porque es como una palanca para las curvas?

Claro que sí. Es verdad que Lima necesita proteger más porque hay un mayor porcentaje de muertos y población. No es que esté mal hacer un Vacunatón en Lima, pero lo que no está bien es quedarnos así y no hacerlo en regiones. Estamos haciendo una vacunación responsable, cerrar las brechas de segundas dosis e insistir en las regiones a que vacunen a los más vulnerables. Yo puedo seguir vacunando a los de 22 años, y sale en la prensa “ya cada vez estamos bajando el grupo etario”. De hecho, vamos a tratar de hacerlo, pero hay que ser responsables, no solo (actuar) para la fotografía.

A eso se refiere con democratización de vacunas.

Claro. ¿Qué es lo que hemos hecho en 15 días? Hemos cerrado la brecha, que es muy importante. Hemos pasado de 12 millones a 16 millones de vacunados. Hemos roto el récord de vacunatones. Algunos dicen “¿por qué te gastaste las vacunas?”. Nadie se gasta las vacunas aplicándolas en el hombro.

El otro día nos adelantaron que pronto daría buenas noticias sobre los 10 millones de Sinopharm: que era posible que lleguen en setiembre.

Bueno, hemos conversado con el laboratorio y nos aseguró que en la primera quincena (empezarían) a estar acá.

Respecto a esta vacuna, aún hay gente que continúa desinformando, incluso un exministro de Salud. ¿No se van a tomar acciones?

Bueno, aquí hay libertad de expresión.

Libertad de expresión sí, pero no para desinformar o mentir.

Por eso digo, una cosa es la libertad de expresión y otra una campaña sistemática de desinformación.

Y ¿esto sería así?

Vamos a evaluar. No queremos incurrir en una actitud de reprimir la opinión de cualquiera. Todos pueden opinar, pero me parece que hay un nivel de irresponsabilidad. En semanas anteriores hemos visto a gente que se pone a volantear, entonces sí me parece que es una campaña de desinformación (en la) que Prevención del Delito debería intervenir.

Sobre la tercera ola, el doctor Antonio Quispe dijo que iniciaría en setiembre y alcanzaría el pico entre octubre y noviembre. ¿El plan de respuesta del que habló el miércoles será suficiente? Teniendo presente que según proyecciones del Minsa habría hasta 115.000 decesos.

Estamos hablando de diferentes escenarios. Ya sabemos que los servicios de salud son precarios. No lo vamos a resolver en 15 días, pero vamos a hacer lo posible por darle lo mejor que tenemos a las personas como Estado. Tenemos algunas variantes que no se pueden cuantificar fácilmente, como el nivel de experiencia de nuestro personal, los niveles de coordinación y participación intersectorial. Por ejemplo, ahora hemos formado una unidad Covid multisectorial con el Seguro Social y el Ministerio de Salud, y estamos trabajando estrechamente. Estamos diseñando un plan integral de las dos instituciones, (que incluye) el trabajo de vinculación con las organizaciones sociales para que puedan participar, así como dirigentes comunales. Eso es lo que estamos direccionando para que los Gobiernos regionales lo resuelvan de esa manera. Es algo que no lo puede manejar el Gobierno central. Otro tema es el rol que jugaría la atención medica primaria, por ejemplo, con la distribución de oxímetros de pulso para los primeros síntomas, el crear centros de oxigenación temporal en los distritos para evitar (que los pacientes agraven), ampliar horarios en los establecimientos de salud si se dispara una política de recursos humanos un poco más agresiva y, además, ya tenemos un 25% de la población objetivo vacunada y esperamos llegar al 50% a fines de setiembre.

El otro día señalaron que sí se lograría alcanzar este 50% cerrando brechas en los mayores de 40 años y en las personas con comorbilidades, además del avance con grupos de adolescentes con distintas condiciones. Incluso indicaron que dentro de poco se incluirían a adultos hipertensos, diabéticos y a aquellos que tengan obesidad.

Por supuesto, pero la mayoría de estas personas está en el grupo de 40 para arriba (…). Me parece a mí que hemos avanzado, pero no hemos ido cerrando las brechas en los grupos etarios más elevados todavía. Aún tenemos a un millón de personas mayores de 60 años sin las dos dosis. A pesar de que eso no genera aplausos, nosotros estamos insistiendo en la segunda dosis para cerrar esa brecha. Por eso es nuestra insistencia y por eso creemos que estamos en el buen camino de pasar de 4 millones a 7 millones de segunda dosis en dos semanas. Vamos a ir bajando los grupos etarios, pero vamos a tratar de cerrar esas brechas.

¿Y hay una fecha estimada para cuando se bajaría al siguiente grupo etario?

Yo creo que la primera quincena de setiembre.

¿Eso sería con la llegada de los 10 millones de Sinopharm?

Sí, con la llegada. Aunque no van a llegar todas juntas, van a llegar seguramente en varios lotes, pero queremos que lleguen.

Pero ¿todas las vacunas arribarían en setiembre?

Espero que sí.

