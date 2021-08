Este viernes 20 de agosto, el presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que una labor articulada entre los distintos sectores que conforman el Estado es necesaria para combatir una probable tercera ola de contagios de la COVID-19, que podría causar más de 115.000 decesos.

“El trabajo coordinado entre varios sectores es vital para afrontar unidos la tercera ola. Con voluntad política y el compromiso de todos, el Perú será grande”, sostuvo Castillo Terrones a través de un tuit .

Tuit de Pedro Castillo. Foto: captura de Twitter

Como parte del fortalecimiento del sistema de salud ante un rebrote de infecciones del nuevo coronavirus, el mandatario, junto al ministro Hernando Cevallos, inauguró en esta jornada la central de oxígeno Respira Loayza.

“Hoy vamos a romper el monopolio del oxígeno que será un derecho del pueblo, no se puede seguir traficando con la salud del pueblo peruano (…) No voy a entretenerme en los temas políticos que son del pasado, he venido para ofrendar hasta la vida, pero no voy a permitir, que, por la salud, la educación y alimentación de las personas, se siga robando al país”, declaró el presidente a la prensa.

En esa misma línea, Pedro Castillo afirmó que visitará todas las regiones de la nación a fin de conocer las necesidades que requieren para contener el avance de la emergencia sanitaria a causa del SARS-CoV-2.

“Ya lo habíamos anunciado previamente, que nuestro gobierno viene implementando una estrategia transversal para enfrentar la tercera ola y evitar el mayor número de pérdidas humanas y casos de gravedad que se vienen dando últimamente”, agregó.