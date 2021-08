El martes 17 de agosto fue la última vez que se le vio a la procuradora Rosa Vallejos Beltrán en las oficinas. Contra ella pesa la acusación de recibir S/ 2000 para favorecer el pago del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por un terreno utilizado en la Variante de Uchumayo.

Ante su ausencia, la procuradora adjunta Amparo Begazo tomará las riendas de la Procuraduría Regional del GRA. “De acuerdo a lo que dice la norma, ante ausencia, licencia o cualquier otro motivo por el que no esté presente la titular, la adjunta debe asumir”, explicó.

Begazo ya viene realizando labores administrativas y judiciales. Prefiere no opinar sobre el proceso en contra de Vallejos. Sin embargo, advierte un doble discurso de parte del gobernador Elmer Cáceres sobre si es su potestad remover a Vallejos.

¿Necesita una resolución para asumir la Procuraduría?

- No. Estoy facultada para hacerlo, tengo las mismas prerrogativas y derechos que el titular.

El gobernador sostuvo que no puede remover a Vallejos …

- Lamentablemente está mal informado, porque el que emitió resolución es el gobierno regional. Por lo tanto, ellos pueden sacar, poner, disponer, desplazar (…) Que lean la ley. La Procuraduría General del Estado (PGE) no ha firmando ningún nombramiento. Lo firmó el GRA, en el caso de la doctora (Vallejos), fue por Yamila Osorio y ratificado por Cáceres. Cómo ahí sí firma y ahora dice que no tiene competencia.

Para Begazo hay una contrariedad, pues el mismo gobernador declaró infundado el recurso de nulidad a la designación de Vallejos. Esto pese al informe del exasesor legal Walter Paz, quien demostró que la procuradora no cumplía el perfil ni aprobó el examen. “Dice que no tiene injerencia y cómo la tuvo para declarar infundada la nulidad”, sostiene.

Dentro de la Procuraduría se libra una “guerra” hace años atrás. “El clima laboral nunca fue el óptimo”, reconoce Begazo. Desde el 2018, viene denunciando una “persecución” en la gestión de Osorio, por parte del vicegobernador Víctor Raúl Cadenas. Queja que se extiende ahora.

¿Participaba de todos los procesos?

-Desde febrero del 2019, a dos meses de entrar la doctora, me indica que me iba a hacer cargo de los procesos penales y de las unidades ejecutoras, nada más (…) La doctora Vallejos me denunció en Procuraduría General, Secretaría Técnica del GRA, Fiscalía, en el Colegio de Abogados.

-¿Cuántas veces la denunció? -39, de las cuales, me quedan alrededor de 7. Las demás han sido archivadas. En una me quería destituir porque no rendí supuestamente cuenta de los encargos para llevar adelante los desalojos (...).

-¿Fue un acto de hostigamiento para intentar separarla del puesto?

-Sí, supongo que ese era su objetivo.

Si halla más irregularidades en los procesos, ¿cómo actuará?

- Ante lo órganos competentes. El procurador de Asuntos de Control Interno ha venido a revisar procesos. Hubo denuncias en Lima contra Vallejos en más de 8 procesos que no se apeló, no se asistió a diligencias, no se comunicó la cancelación de medidas cautelares.

-¿Se debe hacer un concurso para reemplazar a Vallejos en caso se le dicte prisión preventiva?

-Ha salido el D.L. 326 que crea la Procuraduría General del Estado (PGE). No van a ser nombramientos, sino designaciones de procuradores a nivel nacional, regional o local. Se debería esperar. (…) Tenemos que pasar a la PGE y dirá si nos seguimos quedando en el GRA o concursar para ser parte de ellos. Ahora el GRA tiene potestad administrativa sobre la Procuraduría Regional.

¿Cómo actuará al frente de la Procuraduría?

- Estoy 18 años. Nunca mi jefe Jesús Vilca (exprocurador regional) actuó contra nosotros bajo amenaza, como sí lo hacia la doctora (Vallejos). Sabemos cuales son nuestras atribuciones y responsabilidades. Seguiremos trabajando de la misma manera.v