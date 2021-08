El ritmo de vacunación en el Perú ha disminuido en los últimos días debido al retraso de las vacunas contra la COVID-19. El decano del Colegio Médico del Perú (CMP) indicó que ha habido un impacto considerable en la inmunización de los mayores de 38 años a puertas de una tercera ola del nuevo coronavirus.

El Dr. Miguel Palacios Celi exhortó al Ministro de Salud, Hernando Cevallos, a seguir haciendo gestiones para asegurar la llegada de las dosis, puesto que, en el cronograma de las llegadas de las vacunas, se decía que en agosto tendrían ocho millones y solo hay dos millones.

Perú aplicó más de 15 millones de dosis contra la COVID-19. Foto: Minsa

“Definitivamente este retraso ha hecho mucho daño, no solo porque se ha dejado de vacunar, sino porque también se ha puesto en la mente de las personas que ya no hay vacunas y no acuden a los vacunatorios, que vemos que están vacíos. Hay que superar esas dos debilidades que se han expresado en estos días”, declaró Palacios a RPP.

Cevallos responsabiliza a gobierno anterior y Ugarte le pide reconocer errores

El último lunes, Hernando Cevallos indicó que hay un retraso en las llegadas de vacunas al Perú por parte de los laboratorios con los que se cerraron acuerdos, por lo que no pueden realizar más campañas masivas. Señaló que en agosto llegaban ocho millones y medio de dosis, pero solo han llegado dos millones. Cevallos dijo que la cifra representa un “volumen muy lejos” de lo esperado.

El exministro de Salud, Óscar Ugarte, rechazó las declaraciones del actual titular del sector y le pidió “reconocer los errores que están cometiendo ahora. Hemos dejado contratos por 98 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19″.

Quinta vacunatón del 21 al 22 de agosto

Este sábado 21 y domingo 22 de agosto se desarrollará el quinto Vacunatón contra la COVID-19 en Lima Metropolitana, el Callao y 15 regiones del país. La meta es aplicar 600.000 dosis a nivel nacional, de las cuales 300.000 serían en Lima Metropolitana y el Callao y las otras 300.000 dosis en las otras regiones programadas.