SJL: padres de niño con cáncer venden queques para solventar repuesto de prótesis ocular

Por Gianella Aguirre/URPI-LR

Los padres de Thiago Celis Ballena viven en una lucha diaria por darle calidad de vida a su hijo que padece de retinoblastoma. Con la venta de queques a domicilio en el cerro Tierra Prometida de San Juan de Lurigancho, tratan de solventar el vidrio que protege la prótesis ocular de su menor, implemento que debe ser renovado cada cierto tiempo y que demanda un gran gasto para esta familia de condición humilde.

“Preparamos queques para vender cuando nos piden, pero no tenemos una cocina grande para preparar más, nos falta implementos; nosotros, lo que quisiéramos es una herramienta de trabajo porque todos los años, hasta que Thiago tenga 18 años, tenemos que cambiar esa prótesis ocular y no contamos con un empleo formal”, relató Luis Celis Chávez, padre del infante, a La República.

Thiago fue detectado con el mal de retinoblastoma (cáncer ocular) cuando tenía dos años y esto originó que tuvieran que extraer su ojo izquierdo para salvarle la vida.

Tras múltiples quimioterapias y largos años de tratamiento, su familia logró conseguir el apoyo para obtener la prótesis ocular. No obstante, Thiago, a sus 8 años, requiere de un cambio en el vidrio que protege dicha prótesis y de suplementos alimenticios de alto costo.

“Es una enfermedad muy rara, los médicos nos dijeron que de 1.000 niños solo se detectan dos casos con el mal que padece Thiago, este mantenimiento a la prótesis que él tiene cuesta 3.000 soles, lo cual es demasiado para nosotros que vivimos sin un trabajo formal”, expresó el progenitor.

Debido a la pandemia, los padres del pequeño no han podido conseguir un ingreso mensual laborando, por lo que piden, más que donación económica, encontrar un trabajo o una herramienta que les permita trabajar y estar a la vez al cuidado de él.

“Personas de buen corazón, les pido que me ayuden con mi prótesis, porque en este tiempo de pandemia mis papás no cuentan con trabajo, por favor, les pido que me apoyen con mi prótesis, que Dios los bendiga”, exhortó el menor.

Para ayudar económicamente, las personas pueden depositar montos voluntarios a la cuenta BCP 19198470505055, a nombre de Luis Celis, o comunicarse al número 992 670 780.