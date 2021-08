Lambayeque: cifra de contagios y muertes por coronavirus sigue en descenso

El gerente regional de Salud de Lambayeque, Alipio Rivas Guevara, indicó que la región sigue presentando cifras positivas de disminución de contagios y fallecimientos por coronavirus en las últimas semanas, situación que descarta el inicio de una tercera ola en esta localidad.

En declaraciones recogidas por la Gerencia Regional de Salud (Geresa), el funcionario sostuvo que, además, en Lambayeque aún no se ha confirmado la presencia de la variante Delta. No obstante, Rivas Guevara precisó que este escenario no debe servir para que la población baje la guardia ante la pandemia.

“Aún nos encontramos en descenso de la segunda ola, no estamos en meseta (de la curva de la segunda ola). Estamos solicitando que se nos envíe los resultados de las muestras para detectar a la famosa variante Delta. La información que tenemos es que Lambayeque no tiene esta variante”, sostuvo el gerente.

Vacunatón pendiente

En otro momento, Rivas Guevara cuestionó que desde el Ejecutivo se haya autorizado y enviado dosis a diferentes regiones dela país para el desarrollo de vacunatones, dejando pendiente a Lambayeque. En ese sentido, enfatizó que se realiza constantemente pedidos para autorizar esta estrategia en la región.

“Hemos viajado a Lima para que se nos considere realizar una Vacunatón. Nos sorprende que hay unas regiones que van a realizar sus vacunatones este fin de semana, cuando se quedó (en reunión con el presidente Pedro Castillo) que solo se iba a realizar en Lima. Entonces, si han comenzado con un grupo, deben incluirnos”, sostuvo.

Falta de dosis

Finalmente, sobre la carencia de la vacuna contra el coronavirus para coberturar el cierre de brechas de primera y segundas dosis a las personas mayores de 40 años de edad, el titular de la Geresa refirió que se trata de un problema nacional que esperan sea resuelto lo más antes posible.