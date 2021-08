El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que el retraso en la llegada de las vacunas contra la COVID-19 son ajenos a la crisis política suscitada en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Es un error y es injusto con el pueblo peruano querer politizar el tema de las vacunas. La llegada de las vacunas tiene un cronograma y el retraso de las dosis de Sinopharm es muy anterior a los problemas que hubo en Cancillería”, dijo el titular del Ministerio de Salud (Minsa) durante conferencia de prensa.

“No tiene nada que ver el problema del excanciller Béjar que se ha producido en los últimos tres días”, añadió.

El ministro de Estado también precisó que el retraso de la llegada de las dosis de Sinopharm se debe a que en China hay un rebrote de COVID-19 . “Eso es lo que nos ha dicho el embajador de dicho país y la empresa”, aclaró.

“En el mes de agosto hubiésemos querido que el volumen de llegada sea mayor, pero no tiene que ver con Cancillería. Si no, yo lo diría con toda honestidad porque no tiene nada que ver con el Minsa”, agregó.

Exministro de Salud pide a actual gestión reconocer errores

Antes de ello, el exministro de Salud Óscar Ugarte responsabilizó a la Cancillería por priorizar “otra agenda” ante el arribo de las dosis. Por su parte, en la actualidad, el Gobierno no ha precisado quién tomará el cargo de ministro de Relaciones Exteriores tras la renuncia del sociólogo Héctor Béjar.

“La Cancillería se ha paralizado. Durante este mes que me digan qué gestiones ha estado haciendo la Cancillería, ha estado en otra cosa. La pregunta al doctor Cevallos es qué ha estado haciendo la Cancillería en estas últimas tres semanas para gestionar la llegada de las vacunas”, sostuvo en Canal N.