Carabayllo: capturan a delincuente alías ‘bebé Piero’ cuando asaltaba con auto robado

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a Jean Piero Roldan Luperdi (23), alias ‘bebé Piero’, quien fue identificado por una de sus víctimas.

El agraviado, quien fue agredido en la cabeza y asaltado en inmediaciones de la avenida El Carmen de Carabayllo, indicó que fueron cuatros los sujetos que provistos de un arma de fuego y a bordo de un automóvil lo despojaron de su celular y 400 soles en efectivo.

“El personal policial en la intersección de la av. Trapiche con la av. Universitaria ubican el auto involucrado en el asalto, de placa F1E-256, conducido por Jean Piero reconocido por la víctima como uno de los delincuentes”, dijo el coronel Max García Esquivel, jefe de la Divpol Norte 1 a La República.

En tal sentido, al solicitar información sobre el vehículo, las autoridades se percataron de que había sido reportado como robado días antes. El dueño de la unidad, quien fue asaltado a mano armada, expresó sentirse aliviado por recuperar su herramienta de trabajo.

“Una pareja me tomó la carrera a la altura de la estación Naranjal con dirección a Carabayllo a las tres de la tarde. Al llegar al destino, el señor sentado a mi costado me apagó el carro y vino otro que abrió la puerta y me apuntó con un arma de fuego y atrás había otro vehículo que estaba esperando para huir juntos”, contó el dueño del auto robado.

Finalmente, Jean Piero Roldan Luperdi fue conducido a la dependencia policial El Progreso para las diligencias de ley.

