Arequipa: implicada hunde a procuradora y confirma que le pagó coima

“Sí reconozco el error y el delito en el que incurrí. Sin embargo, hoy me siento arrepentida y comprometida a no caer en lo mismo”.

Así culmina la declaración de Fernanda Molina Lazo ante la Policía. Molina es representante legal de GIANT SAC, empresa que tenía bloqueado en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) el pago de S/ 566 772.00 de la cesión de un terreno para las obras de la Variante de Uchumayo. Molina sobornó a la titular de la Procuraduría, Rosa Vallejos Beltrán y a uno de sus asistentes para agilizar el pago, cuyo desembolso dependía de una resolución judicial.

Ella admitió ante las autoridades haber entregado un adelanto de esa coima.

Molina pidió acogerse a la terminación anticipada reconociendo los hechos y colaborar con la justicia. La solicitud y manifestación pone en graves aprietos a la procuradora Vallejos y al abogado de la entidad, Renzo Rolando Pérez Torres, principales acusados. En la primeras horas de hoy, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, solicitará 9 meses de prisión preventiva para ambos por los delitos de cohecho pasivo y patrocinio ilegal. Mientras que a Molina Lazo se le juzgará bajo comparencia restringida.

“Yo lo entregué en efectivo en la oficina de la Procuraduría a Rosa Vallejos y Renzo Pérez”, contestó Molina en referencia a los S/ 2000 de adelanto que pidieron Vallejos y Peréz para agilizar el pago del terreno a GIANT SAC. El acuerdo era que cuando el GRA cancele el íntegro del dinero, la coima total sería S/ 25 000

Según la implicada, Vallejos y Pérez se ofrecieron para hacerse cargo del proceso contencioso administrativo tramitado en el Poder Judicial para definir la suerte de este pago. La postulante a colaboradora eficaz sostiene que el monto de la coima se negoció entre S/ 30 0000 y S/ 40 000 soles. “El acuerdo final fue S/ 25 000”, declaró Molina.

Ella no solo reconoció los mensajes de WhatsApp que mantuvo con César Alonso Tejada Cuadros, otro trabajador de Procuraduría; sino también las conversaciones con la propia Vallejos. Los mensajes entre ambas dan cuenta de varias reuniones. “Hago lo que puedo”, le señalaba Vallejos por celular a Molina ante las gestiones para facilitar el pago. Además, la detenida dio cuenta que tanto Vallejos como Pérez le solicitaron que el acuerdo “no se comente con nadie”. “Pidiéndome que las comunicaciones sean solo por el aplicativo WhatsApp”, confesó.

Así como en los audios y WhastApp se mencionan a funcionarios del GRA, Molina también reafirma reuniones con ellos en su manifestación. Indica que Vallejos le facilitó reuniones con Guillermo Valcárcel, gerente regional de Infraestructura; el asesor legal Augusto Palaco, el jefe de Presupuesto y Planeamiento, Javier Rospigliosi, el asesor Edwin Esquivel, entre otros.

“Se quedaría”

El gobernador regional Elmer Cáceres indicó que no puede cambiar a Vallejos. “La procuradora no responde al gobierno regional, es autónoma. No me correspondería sacarla”, sostuvo brevemente. Sin embargo, la designación de Vallejos está amparada en una resolución regional N°724-2018 firmada por la exgobernadora Yamila Osorio tras los resultados de un concurso de méritos.

Mientras el gerente general del GRA, Gregorio Palma, informó que enviaron un escrito a la Oficina de Control Interno de la Procuraduría Regional para que les señalen si correspondería su destitución.