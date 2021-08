Arequipa: Bateas quiere dar aporte a Caylloma pero demanda intervención del Estado

En julio pasado, quedó establecida la mesa de diálogo entre la minera Bateas, el Frente Único de Defensa de los Intereses del distrito de Caylloma, autoridades locales y un representante del Ministerio de Energía y Minas, para establecer un convenio marco que considere los reclamos de la población.

El frente solicita que la minera dé un aporte anual de S/ 20 millones; sin embargo, la empresa considera que este monto es inviable y por ahora estudian cuál sería su contribución económica, explicó Amalia Ruiz, gerente de Desarrollo Social de la minera.

La funcionaria explicó que buscan generar desarrollo sostenido y que en este, también intervenga el Estado peruano. “Estamos dispuestos a articular junto con el Estado. En esta mesa necesitamos jalar al Ministerio de Educación y de Salud”, señaló Ruiz.

Indicó que el viernes pasado, estaba programada una sesión de la mesa, pero comunicó con anticipación que no iba a poder estar presente y que la mesa se posponga. No obstante, el frente realizó la reunión e interpretó que Bateas no estaba interesada en continuar. La funcionaria lo niega.