Vacunación COVID-19 en Perú EN VIVO: sigue las últimas noticias de la jornada de HOY 18 de agosto

El Ministerio de Salud continúa con el proceso de inmunización a las personas mayores de 38 años. El Minsa informó que priorizarán a los pendientes de segundas dosis y que se reprogramó a los citados para la primera inyección.

Así también, los adolescentes de entre 12 y 17 años trasplantados, con trastornos mentales y enfermedades raras o huérfanas, ya pueden recibir su dosis contra virus; además de los menores con síndrome de Down y quienes tengan cáncer.

Asimismo, desde el 16 hasta el 20 de agosto, ya podrán inmunizarse con la primera dosis a las personas mayores de 38 a 44 años programados en el portal Pongo el hombro.

En Vivo: Vacunación en Perú EN VIVO: últimas noticias, casos y cifras del 18 de agosto 08:16 Aceleran segunda dosis para proteger al 50% de los peruanos La directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, aseguró a La República que sí es factible vacunar al 50% de la población objetivo —que son 27.244.203 personas— hasta finales de setiembre.¿Cómo lo harán? El plan, según Jiménez, es terminar el siguiente mes cerrando las brechas que hay entre la primera y segundas dosis en las personas con más de 40 años, así como en ciudadanos con comorbilidades, en todo el país.Más información AQUÍ.

Minsa explica por qué no realizan más vacunatones

Hernando Cevallos, titular del Ministerio de Salud (Minsa), indicó que hay un retraso en las llegadas de vacunas al Perú por parte de los laboratorios con los que se cerraron acuerdos, por lo que no pueden realizar más campañas masivas.

“Si no estamos vacunando más masivamente no es porque el Gobierno se esté guardando las vacunas, es porque no hay un stock de vacunas. Las vacunas no se consiguen en 15 o 20 días, hay una demanda internacional que supera la oferta en los laboratorios”, dijo Cevallos

Consulta el padrón nacional de vacunación

Realiza los siguientes pasos para consultar los detalles de tu inmunización en el padrón nacional de vacunación: