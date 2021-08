Surquillo: tres delincuentes encañonan a joven empresario y se llevan lujoso auto

Con información de Raúl Egusquiza/URPI-LR

A bordo de una camioneta negra polarizada y con armas en mano, tres delincuentes interceptaron y se llevaron el lujoso auto BMW de Darío Delgado, joven empresario dedicado al negocio de comida rápida. Aproximadamente a las 8.00 p. m., Delgado llegaba de visita a casa de un familiar el cual se ubicaba en la calle Jr. Aguada, Surco.

Segundos después de aparcar el auto en el frontis del edifico, hizo su aparición una camioneta negra polarizada, la cual se colocó delante del auto del afectado y descendieron dos sujetos con arma en mano, apuntándolo e indicando que se baje del vehículo.

Una vez que logran despojar al joven de su auto y quitarle su teléfono celular, uno de los delincuentes aborda el vehículo robado e inmediatamente el otro vuelve a la camioneta de donde bajó inicialmente. Acto posterior, comienzan la huida del lugar, llevándose el auto lujoso junto a el celular de la víctima.

“Solo me robaron mi celular y no la billetera, estaban más empeñados en llevarse el auto. Yo llegué de visita, me estacioné y a los 20 segundos me interceptaron”, acotó el empresario.

Minutos después del acto delictivo, la víctima acudió a la dependencia policial más cercana y pidió ayuda para poder recuperar su auto. De esta manera, la Policía Nacional puso en marcha el plan operativo cerco, abordando todo el perímetro de la zona.

Gracias al rápido actuar de la PNP, en un promedio de 4 horas logran dar con el auto robado, el cual había sido abandonado en la calle Marco Polo cuadra 1, Surquillo, ubicado a unos cuantos metros del lugar inicial del robo.