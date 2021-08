Carabayllo: madre busca a menor de 14 años desde el 10 de agosto

Por Mary Luz Aranda/URPI-LR

Patricia Grijalva De La Cruz, de 14 años, se encuentra desaparecida desde hace más de una semana. La familia está angustiada por no saber su paradero. La última vez fue vista saliendo de su casa, ubicada en el km 16 1/2 de la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo.

“Cuando mi hija salió de la vivienda, no me encontraba en casa. Mi vecina fue quien la vio y notó que se subió a una mototaxi. Ella no tiene celular y se fue con una mochila con un juego de prendas en su interior y sus ahorros”, contó a La República la señora Yanet De La Cruz, madre de la menor.

Según la familia, la adolescente se volvió muy sensible luego del fallecimiento de su padre hace ocho meses y eso habría sido aprovechado por un sujeto mayor de edad que se volvió cercano a ella por redes sociales.

“A través del WhatsApp y Facebook descubrí unos mensajes donde un joven de 23 años la seducía; tome acciones legales denunciándolo. Tiempo después, mi hija me comentó que el hombre le fue a increpar esperándola a una cuadra del domicilio, por ello sospecho de él”, narró la madre.

La progenitora describe a su hija de tez blanca, ojos y cabello negro, de contextura delgada y 1.55 de estatura. Ella pide a las autoridades que aceleren las investigaciones, ya que hasta la fecha no tienen ninguna pista y temen por la seguridad de la menor. Si usted tiene alguna información de su paradero, puede contactarse al 990 174 599 .

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).