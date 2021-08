Nuevamente el Proyecto Especial COPASA, al mando de su director ejecutivo Marcelo Córdova, ha realizado una contratación cuestionable. Esta entidad, adscrita al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), requirió el servicio de seguimiento y monitoreo de las actividades de campo de COPASA en mayo de este año. Se le encargó esta función a Leonardo Pachacama Huamaní.

Nada estaría fuera de lugar, si no fuera porque el contratado, que es militar en retiro de la Fuerza Aérea del Perú, realizó labores de chofer en COPASA desde el 2020. Cuenta con un diplomado en Administración, más no con un título profesional, según indica su currículum. “Una carrera académica no tengo. Pero realicé mi carrera en la Fuerza Aérea en bastantes rubros”, sostuvo el mismo Pachacama.

Fue proveedor

Además fue proveedor de servicios del GRA a poco de iniciar la gestión del gobernador regional Elmer Cáceres Llica.

Pachacama realizó en total 15 servicios desde abril del 2019 por un monto total de S/ 34 550.

Ese primer año se le contrató en 4 oportunidades para apoyo en operaciones de almacenamiento en el GRA. Mientras que en el 2020 iniciaron sus funciones en COPASA. Fue contratado hasta 10 veces para labores de chofer y se le pagaba S/ 1 800 por cada mes. Sin embargo, en mayo Pachacama firmó contrato para supervisor de campo por S/ 7 500, monto que sería abonado en tres partes tras la entrega de tres informes.

Este servicio fue a pedido de la Dirección Ejecutiva de COPASA, a cargo del mismo Córdova, como acredita el Memorándum N°075-2021 con el que pide se le pague por el servicio. Los términos de referencia de la contratación se ajustan coincidentemente al perfil de Pachacama. Tener experiencia en supervisión, conocimiento en seguridad y otros.

En su defensa, Pachacama aseguró que tiene experiencia en supervisión porque trabajó en Cerro Verde y otras mineras. “Basta con la capacidad de la persona si sirve, se mantiene”, se defendió.

Según Pachacama, es él quien le propone a Córdova realizar esta actividad. “Le comenté que nadie supervisa las actividades de COPASA en campo y me respondió que tenía la razón”, declaró. Agregó que no es su amigo.

Sin embargo, la función que realizó no es exactamente la de supervisor. En el tercer informe que presentó el 5 de julio del 2021, da cuenta que en uno de los proyectos de COPASA se entregaron cocinas a 200 familias de distritos de la provincia de Castilla. También acudió al distrito de Lomas (Caravelí) por los problemas limítrofes y recomendó que la PCM de solución a la disputa con Ica.

Reajuste

La administradora de COPASA, Cecilia Fuentes, indicó que la actividad que realiza Pachacama es más bien la de verificador. “Tenemos 6 actividades en COPASA, él acude a la zonas, verifica que se haya cumplido, realiza fotos y presenta el informe”, sostuvo. Añadió que el administrador anterior, ya fallecido, Eduardo Corrales Pinto, cometió un error al colocar como supervisor en los términos de referencia y con el monto de S/ 7 500.

Anunció que viene realizando un reajuste de pagos según el perfil de cada puesto. “Una secretaria no puede ganar más que un profesional”, sostuvo.

Pachacama señala que esto se debe a un ataque de los funcionarios estables y que cuando empezó a verificar las actividades halló irregularidades en la instalación de compuertas para los canales de regadíos. Sin embargo no puede hacer públicas las anomalías porque su contrato especifica confidencialidad.