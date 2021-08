Adolescentes con COVID-19 son internados en UCI del Hospital Regional del Cusco

Dos adolescentes, uno de 16 y otro de 13 años, se encuentran internados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Regional del Cusco. Ambos se encuentran conectados a ventilación mecánica.

Jorge Galdós, director del nosocomio, reveló que el mayor tendría sobrepeso, pero el menor no presenta patologías previas o comorbilidades asociadas. Este último ingresó hace tres días y fue transferido de Sicuani.

El médico mencionó también que las 11 camas de UCI del hospital están ocupadas. “Aunque hay menos fallecidos que hace cuatro semanas, UCI no deja de estar llena. Vamos dando de alta y van entrando nuevos pacientes”, dijo.

Galdós detalló que la mayor cantidad de pacientes son menores de 50 años y no vacunados.

“Invocaría a todos a seguir cuidándonos. La primera dosis no es suficiente. Los que no están vacunados se encuentran en riesgo. Si no nos cuidamos, los que vengan (al hospital) serán nuestros nietos y nuestros hijos”, enfatizó.

Según los resultados de los estudios genómicos, la variante Delta no se ha confirmado en Cusco. Juan Spelucin, gerente regional de Salud, indicó que las muestras se remiten periódicamente al Instituto Nacional de Salud (INS) en Lima.