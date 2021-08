Este 17 de agosto, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte se encuentra debatiendo el pedido del Ministerio Público de dictar 18 meses de prisión preventiva contra Juan Antonio Peña Arias y Joseph Antonio Huerta Quispe, implicados en el caso Thomas Restobar, discoteca que estaba ubicada en Los Olivos. Por ello, los familiares de los fallecidos decidieron acercase a los exteriores y exigir justicia.

“Este año ha sido de puro dolor y sufrimiento. No saben el dolor que me han causado como madre, destruyeron a mi familia, mi hija deja un niño. Yo voy a luchar porque se haga justicia y no voy a descansar hasta que los que la mataron se vayan presos”, dijo la señora Raquel, progenitora de una de las víctimas.

Asimismo, instaron a las autoridades para que realicen las investigaciones correspondientes, pues ellos tienen pruebas de que Peña y Huerta continúan realizando conciertos informales.

“Siguen incumpliendo las medidas que les otorgaron. Ellos siguen haciendo sus fiestas chichas, sus ‘privaditos’. Tenemos los videos, ellos están haciendo su vida como si nada hubiese pasado. Nadie nos va a devolver a nuestros hijos. Yo, como madre, pido justicia”, señaló.

Finalmente, la madre pidió al Ministerio de la Mujer y a la primera dama, Lilia Paredes, que apoyen a los menores que se quedaron desamparados, ya que con la situación económica que se vive en el país, ha sido muy difícil mantener a los pequeños.

Tragedia en Los Olivos

Durante la intervención policial en una discoteca, efectuada por el Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú, 13 personas fallecieron al intentar huir y otras 23 fueron detenidas de un grupo de más de 100 asistentes a una fiesta efectuada en Thomas Restobar, ubicado en Los Olivos.