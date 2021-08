La organización Más Igualdad ha realizado el estudio Salud Mental de personas LGBTQ+ en Perú, en el que a través de encuestas virtuales a 323 personas (lesbianas, gays, bisexuales y personas trans y de género no binario) se pudo conocer que el 37% pasó por prácticas de conversión.

Es decir, del total de personas encuestadas, 120 señalaron haber sufrido alguna “práctica o esfuerzo para cambiar su orientación sexual o identidad de género” , señala el informe. De estos, la mayoría son hombres cisgénero (39,1%) y, en mayor proporción, homosexuales (63,3 %).

“Le dijeron a mi mamá que mi orientación sexual era debido a que tenía trastorno límite de personalidad y mi mamá pensó: ‘Entonces, te curamos’. Estuve medicado seis meses más o menos, no sé cómo estudiaba medicado y trabajaba. (...) Ahora he transicionado, he crecido, he madurado, y no he tenido alguna de estas conductas (del trastorno límite de personalidad)”, revela el testimonio de un chico trans pansexual.

El 62% de las personas del estudio fueron sometidas a estas prácticas cuando eran menores de edad y el 46,7% asistió por obligación, presionados por su familia. Además, los lugares donde se realizaban estas mal llamadas “terapias” eran en su mayoría de naturaleza religiosa (50%), seguido de atenciones a cargo de psicólogos profesionales (36,7%).

“Me acuerdo que fui (al consultorio de la psiquiatra) y me dijo que esos comportamientos no eran de una chica, y me dio medicación que supuestamente me iba a ayudar a que mis pensamientos no fueran orientados a eso. (...) Me dijo que era una obsesión, como TOC, lo que me hacía pensar en mujeres”, contó una mujer bisexual.

Ella añade que luego la derivaron a una psicóloga que le dijo que sus papás nunca la iban a aceptar, que las sesiones eran “para ver de qué manera se pueden ir quitando esos pensamientos. (...) Sus sesiones consistían en hablarme muy mal de ser gay, me decía cosas religiosas, que esa no era la meta de Dios para mí. Su consultorio estaba lleno de imágenes religiosas. Mi depresión aumentó ahí con ella ”, narró.

El estudio resalta que la mayoría de estas prácticas fueron realizadas por profesionales de salud mental, psicólogos y psiquiatras, con creencias religiosas fuertemente arraigadas. El tratamiento consistía en la aplicación de hormonas para “corregir” la orientación o identidad de género junto a misas de sanación.