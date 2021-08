Durante una conferencia de prensa, Hernando Cevallos manifestó que la prioridad es la misma que dejó el Gobierno anterior: inmunizar a todos los mayores de 18 años hasta fines de este 2021. Además, en caso de lograr la meta se procederá a avanzar con los demás grupos etarios.

“ La cantidad de vacunas comprometidas hasta fin de año creo que sí nos va a permitir vacunar a toda la población peruana no solo mayor de 18 años . Incluso, empezar a bajar los grupos etarios. (...) Y puede que avancemos en grupos de edades menores ”, precisó a los medios de comunicación.

Asimismo, refirió que si no se ha avanzado con el cronograma de vacunación es porque ya se había precisado que iba a haber una demora en la llegada de dosis contra el nuevo coronavirus.

“Resulta después que las vacunas Gamaleyas en este momento no tienen fecha para llegar o, por ejemplo, Sinopharm, a pesar de que ya hay un convenio pagado, no vengan las vacunas. Si no hemos vacunado masivamente, no es por que el ministerio se guarde las vacunas, es porque no hay stock de vacunas. Las vacunas no se consiguen en 15 días. Hay una alta demanda por conseguir dosis. Estamos trabajando y haciendo todas las gestiones para que lleguen más al país (sic)”, aseveró.

Finalmente, instó a la población a mantener la calma y esperar a los anuncios oficiales del Ministerio de Salud; además, pidió acudir en las fechas programadas para evitar que haya más rezagados.

