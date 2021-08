Hernando Cevallos, titular del Ministerio de Salud (Minsa), indicó que hay un retraso en las llegadas de vacunas al Perú por parte de los laboratorios con los que se cerraron acuerdos, por lo que no pueden realizar más campañas masivas.

Según el ministro, en el cronograma que dejó el Gobierno de transición, se detallaba que en agosto llegarían ocho millones y medio de dosis, pero solo han llegado dos millones. Cevallos dijo que la cifra representa un “volumen muy lejos” de lo esperado.

“Si no estamos vacunando más masivamente no es porque el Gobierno se esté guardando las vacunas, es porque no hay un stock de vacunas. Las vacunas no se consiguen en 15 o 20 días, hay una demanda internacional que supera la oferta en los laboratorios”, dijo Cevallos en conferencia de prensa luego de reunirse con el Colegio Médico del Perú (CMP).

“Lo real, lo concreto, es que estamos trabajando y haciendo las gestiones para que lleguen más vacunas al país. Lo comprometido es esto hasta ahora y con eso se está trabajando. El Perú no produce las vacunas, lamentablemente, (por lo que está) sometido como muchos países a las decisiones de los laboratorios”, agregó.

El sábado 21 y domingo 22 de agosto, el Minsa realizará la quinta Vacunatón en 15 regiones del Perú. La cartera de Salud espera aplicar 600.000 dosis de Pfizer y Sinopharm a las personas mayores de 38 años en 36 horas ininterrumpidas. Del total, se estima que 300.000 inyecciones se realizarán en Lima Metropolitana y Callao.