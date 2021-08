Caso Thomas Restobar: resolución de prisión preventiva contra implicados se dará este miércoles

Este martes 17 de agosto se desarrolló la audiencia de prisión preventiva contra Juan Peña y Joseph Huerta, cantante y animador, respectivamente, que están implicados en el caso Thomas Restobar, donde murieron 13 jóvenes el último 22 de agosto del 2020.

Tras siete horas de debate, y luego de haber escuchado tanto a los abogados como al Ministerio Público, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima Norte anunció que la resolución sobre la medida restrictiva por 18 meses será emitida mañana a las 10.00 a. m.

Ambos imputados, que afrontan el proceso en libertad, son investigados por los delitos de homicidio simple y violación a las medidas sanitarias debido a la pandemia de la COVID-19.

Por su parte, Job Luque, administrador del local, cumple con prisión preventiva por 18 meses desde el 22 de agosto. Su defensa presentó una apelación para dejar sin efecto la medida; sin embargo, esta fue desestimada.

Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima Norte lideró la audiencia de este martes 17 de agosto. Foto: Poder Judicial

Familiares de víctimas realizaron plantón

Mientras el Ministerio Público presentaba sus alegatos, los familiares de las 13 víctimas mortales se instalaron en los exteriores de Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

“Este año ha sido de puro dolor y sufrimiento. No saben el dolor que me han causado como madre, destruyeron a mi familia, mi hija deja un niño. Yo voy a luchar porque se haga justicia y no voy a descansar hasta que los que la mataron se vayan presos”, dijo la señora Raquel, progenitora de una de las jóvenes que murió al interior de la discoteca, a Canal N.

Asimismo, la madre de familia aseguró que tienen pruebas de que ambos imputados continúan realizando fiestas pese a que estas están prohibidas por la pandemia de la COVID-19.

“Siguen incumpliendo las medidas que les otorgaron. Ellos siguen haciendo sus fiestas chichas, sus ‘privaditos’. Tenemos los videos, ellos están haciendo su vida como si nada hubiese pasado. Nadie nos va a devolver a nuestros hijos. Yo, como madre, pido justicia”, señaló.