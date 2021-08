Carabayllo: capturan a integrante de la banda criminal Los Malditos de Progreso

Con información de Johann Klug/ URPI-LR

El pasado lunes 16 de agosto en la avenida Condorcanqui, en Carabayllo, Iván Ventura y Michel Ruti iban a bordo de una camioneta marca Toyota. En el camino, ambos fueron interceptados por cuatro sujetos, quienes les apuntaron con armas de fuego y les robaron el vehículo.

En conversación con La República, Ventura indica que fue agredido con el mango de la pistola que portaba uno de los malhechores y que luego de ello escaparon hacia rumbo desconocido. “Yo estaba tomando desayuno con mis compañeros de trabajo, luego al volver al carro aparecen estas personas y me apuntan con el arma de fuego, no pude hacer nada y me bajaron del vehículo”, explica

“Primero nos pidieron nuestras pertenencias, al ver que no tenía billetera, me golpearon con el arma”, agregó la víctima del robo.

Ante esta situación, la división de la Dirove de Lima Norte ejecutó un operativo para dar con la ubicación de la camioneta siniestrada, la misma que pudo ser recuperada en un lapso de tiempo de doce horas.

“Los agentes que realizaron la labor de inteligencia para dar con el vehículo, llegaron hasta la asociación de vivienda Los Espinos en Carabayllo y estuvieron alrededor de doce horas. Es ahí donde captan la llegada de la camioneta que ya había desactivado su localizador y posteriormente capturan a uno de los integrantes de la banda criminal”, refirió el Coronel Malaspina.

El implicado, que responde al nombre de Jostick Andrés Mucha Reategui (20), cuenta con antecedentes por haber sido recluido en un centro penitenciario y antecedentes por hurto agravado y robo, el mismo que ha sido dispuesto a las autoridades para continuar con las indagaciones correspondientes.