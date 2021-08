Arequipa: fuerte choque entre dos combis deja once heridos en Cayma

Un choque entre dos combis, una que brindaba transporte público y otra movilizaba a trabajadores de una empresa textil, se registró la mañana de este miércoles en el distrito de Cayma, en Arequipa.

El accidente de tránsito se suscitó al promediar las 5.20 a. m. a la altura del mercado 24 de Junio, entre la calle Arica y la avenida Bolognesi. Debido al fuerte impacto, once personas resultaron heridas.

Al lugar llegaron policías de la Comisaría de Acequia Alta, bomberos y personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Cayma.

El auxilio de los heridos no fue sencillo. Una de las puertas del vehículo de servicio particular quedó doblada y aunque las autoridades trataron de abrirla con una barreta, esto no funcionó. Ante ello, se usaron camillas para sacar a los heridos por las ventanas.

Los diez pasajeros y el copiloto de la combi de transporte público fueron trasladados en la ambulancia de los bomberos y la camioneta del Serenazgo, hasta el Hospital Goyeneche.

Los heridos más graves fueron diagnosticados con fracturas y golpes en diferentes partes del cuerpo. Las causas del accidente de tránsito son aún materia de investigación.