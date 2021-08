Piura: ciudadanos denuncian suministro de agua potable con residuos sólidos

Los vecinos del Asentamiento Humano Cossio del Pomar, en el distrito de Castilla, denunciaron la presencia de arena en el agua potable que les suministra la Empresa Prestadora del Servicio de Agua Potable (EPS Grau).

Los vecinos señalaron que desde mayo del 2021 se percataron de la calidad del elemento, por lo que reportaron la falla a la EPS; sin embargo, no recibieron respuesta para solucionar el problema.

La ciudadana Úrsula Medina señaló que son alrededor de 30 familias las que son afectadas por la suciedad desde hace tres meses y aún no les ofrecen una respuesta a su problemática.

“El agua no se puede utilizar para beber ni para lavar, no podemos usar el agua en las lavadoras porque lo va a malograr. Ya hemos presentado más de una denuncia a la EPS y, muy por el contrario, solo dicen que nos van a cortar el agua si es que no pagamos”, expresó.

Por su parte, los representantes de la EPS Grau informaron que la denuncia ya es atendida por su personal a fin de mayores molestias.