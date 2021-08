Lince: conductora casi atropella a fiscalizador

Aproximadamente a las 11 de la mañana del pasado viernes 13 de agosto, una mujer fue intervenida luego de retirar su vehículo de un depósito en el distrito de Lince. Ella se enfrentó a los fiscalizadores de forma temeraria e intentó avanzar pese a los agentes que había frente a su auto para impedirle el paso.

Según las imágenes difundidas por Panamericana Televisión, la conductora identificada como Mariana Alva Espinosa hizo caso omiso a las indicaciones del trabajador municipal de 54 años, quien se puso delante del carro negro de placa D10-429 para impedir que se dé a la fuga.

A través de las cámaras de seguridad del lugar, se puede observar como en un primer momento el auto que había salido del depósito municipal sin pagar su multa, esquiva esta patrulla y sigue su camino. Metros más adelante la mujer es interceptada por este agente de serenazgo quien se pone delante del vehículo.

“Llegando al cruce de Iquitos se prende la luz roja y los carros se detuvieron, entonces este carro se pegó bien a la derecha para darse más a la fuga, ahí es que yo bajo y le digo señorita por favor deténganse, y ella hizo caso omiso y me seguía metiendo el carro”, dijo el serenazgo agraviado al medio de comunicación.

Asimismo, el agente municipal indicó que lo sucedido pudo acabar con consecuencias mortales.

“Luz verde y ella ha arrancado como con dirección a la comisaria y me ha arrastrado lógicamente, si yo no me agarro del limpia parabrisas no la estuviera contando”

Según contó el hombre, quien prefirió no dar su identidad para no ser víctima de represalias, el copiloto se hizo pasar como policía.

“El señor que fingía ser oficial de la PNP en todo momento amenazante”, añadió.

Metros más adelante miembros de la Policía y agentes de serenazgo detuvieron a la unidad, la cual no contaba con SOAT. Los detenidos fueron llevados a la comisaria de Lince, mientras que el agente de serenazgo fue trasladado a la clínica donde viene recuperándose.

