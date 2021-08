Mujer que ayuda a animales de la calle busca apoyo para seguir con su labor

El amor que tiene Sara Martínez por los animales, especialmente por los más necesitados, hace que a diario busque la manera de que no se queden sin comida ni abrigo. No obstante, poco a poco la situación se hace insostenible y necesita de ayuda para no dejar sin amparo a los perros y gatos que atiende.

La mujer comenta que en su vivienda tiene tres perros y cinco gatos que adoptó de la calle. Por motivos de espacio, no ha podido recoger a más, aunque a las afueras de su vivienda viven dos canes más que dependen de ella.

Asimismo, la rescatista comenta que en el mercado de Independencia y en una cochera atiende a más de 10 perros y hasta 13 gatos. Por si no fuera poco, afirma que cuando ve a otros animales abandonados que necesitan ser asistidos, interviene en lo que puede.

Sara cuenta que también realiza jornadas de esterilización en conjunto con médico veterinarios , gracias a lo cual ayuda a las mascotas que tiene a su cargo, a la vez que promueve esta importante práctica.

Con el fin de poder cubrir todos los gastos que se necesitan para dar de comer a tantos animales, la mujer hace polladas y otras actividades para recaudar fondos. Según dice, gasta cerca de 20 soles diarios en comida, pero incluso así no se da abasto, pues solo le alcanza para darles de comer una vez al día, por lo que también acude a los restaurantes para recoger las sobras y en algunas ocasiones recibe donaciones de galletas. Además, el dinero a veces sirve para comprar ropa y medicinas cuando se enferman.

A pesar de todos los esfuerzos que hace la rescatista, es insuficiente. En tal sentido, hace un llamado a las personas para que la ayuden por medio de sacos de comida, ropa impermeable para la lluvia, casas de madera y también atención veterinaria , pues muchos de los animales presentan problemas de salud que hasta la fecha no son revisados, precisamente por falta de dinero.

Asimismo, invita a las personas, que están interesadas y tengan las posibilidades, a que adopten a los perros o gatos.

Si alguien desea ayudar a Sara, puede contactarse con ella al número de celular 991 663 833.