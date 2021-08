La Libertad: urge presupuesto para construcción de hospitales de Huamachuco y Virú

La llegada de la pandemia obligó a que se reajuste los presupuestos y varios proyectos que ahora se vienen quedando sin partidas económicas para su ejecución. Entre estos están el nuevo hospital Leoncio Prado de Huamachuco y el de Virú en la región La Libertad.

La información fue entregada por el vicegobernador regional, Ever Cadenillas, durante la reunión organizada por la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) La Libertad y el Gobierno Regional, con participación de los nuevos congresistas y alcaldes de la región.

“ El hospital de Huamachuco salió a concurso dos veces para que se ejecute y hoy no tiene presupuesto para eso. Por la pandemia se informó que ya no existe . La pregunta es ¿qué pasa si se necesita un nosocomio para atender a los pacientes de COVID-19 del ande? Siendo un hospital que puede ayudar a miles de pobladores, no podemos dejar de contar con este nuevo nosocomio”, expresó Cadenillas.

La autoridad regional ha pedido la intervención de la representación congresal ante el Ejecutivo en este tema. En cuanto al proyecto de la construcción del hospital de Virú se detalla que el expediente técnico fue observado en un 70% por el Pronis y es imposible que se levanten dichas observaciones, se deberá hacer uno nuevo.

Sin personal de salud

Por su parte el alcalde de la provincia de Bolívar una de las más alejadas que tiene La Libertad, señaló que sus establecimientos de salud están en mal estado en cuanto a infraestructura, están sin equipos y personal médico.