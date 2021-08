Luego de que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmase que el Gobierno emitió una alerta sanitaria temprana sobre la ocurrencia de la tercera ola por la COVID-19, el alto funcionario indicó que el Ejecutivo aún no conoce con exactitud el impacto de esta, pues el país tiene un sistema sanitario muy golpeado.

“Buena parte de la posibilidad de que esta tercera ola no nos golpee está en la misma población, de como nos cuidamos. Hay un riesgo importante. No sabemos la magnitud de la tercera ola, somos un país con un sistema de salud precario, eso no es ningun descubrimiento”, dijo este domingo a la prensa.

Asimismo, invocó a la población a continuar manteniendo las medidas de bioseguridad establecidas, incluso después de recibir ambas dosis contra el coronavirus SARS-CoV-2. “A veces vemos que la gente camina por las calles sin mascarillas, necesitamos que la población tome consciencia”, indicó.

Más casos de la variante Delta

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) también se pronunció sobre el incremento de casos de la variante Delta, la misma que predominaría durante la tercera ola. “Hoy tenemos 103 casos en 9 regiones, el crecimiento de esta variante puede darse muy rápidamente en las próximas tres semanas”, advirtió.

Cevallos precisó que desde el Minsa están haciendo todos los esfuerzos para que la ciudadanía se quede tranquila, ya que ya existe un plan de contingencia ante la tercera ola y para que las vacunas contra el coronavirus lleguen al Perú a pesar de que hay etapas de “difícil de resolución del stock”.