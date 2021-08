Centro de Lima: continúa la venta ilegal de mascotas

El maltrato animal continúa siendo un grave problema social en el Perú y en diversas partes del mundo. Esto se ha visto reflejado una vez más a través de un informe realizado por América noticias, donde el canal muestra cómo animales son vendidos en la clandestinidad.

Muchos de estos animales son hacinados en lugares insalubres o pierden la vida enfermos sin haber recibido sus vacunas correspondientes.

Esta ilegal práctica continúa en plena cuadra 5 del jirón Ayacucho, en el Centro de Lima, con el aprovechamiento de la ausencia de las autoridades. Una cámara escondida del medio de comunicación pudo registrar que muchos de estos animales son trasladados en pequeñas carteras donde no entra mucha oxigenación, sin que se tome en cuenta que su vida corre peligro de esa manera.

“Nosotros compramos un labrador a S/ 500 para venderlo a S/ 600. ¿Tenemos que ganar, no? No me voy a parar acá para no ganar”, dijo una vendedora, quien tambien indicó que otras razas como el Beagle son ofrecidas por 1.100 soles sin demostrar si lo que dice es verdad o no.

Las personas que deseen reportar este tipo de actos deben comunicarse con la central telefónica de la Municipalidad de Lima (632-1300) y solicitar hablar con la oficina de Desarrollo Social.

¿Qué dice la ley para la protección de animales en Perú?

En el Perú existe la Ley 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, la cual sanciona actos de crueldad, abandono y muerte de animales domésticos y silvestres. La norma indica lo siguiente:

“Toda persona tiene el deber de procurar la protección y el bienestar de los animales, cualquiera sea su especie, evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico que altere su normal comportamiento, lesión o muerte”, se lee en la disposición.

Por otro lado, detalla que el propietario, encargado o responsable de un animal de compañía debe atender con carácter obligatorio las necesidades fundamentales de los animales.

Newsletter COVID-19: La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia.