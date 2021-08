Tacna: anciana y su cachorro salvan de morir en incendio

Tacna. La anciana Victoriana C. C. (80) y su pequeño can fueron retirados a tiempo de su vivienda, cuando se inició el fuego que destruyó varios ambientes prefabricados.

Su hogar se ubica en la avenida Basadre y Forero, frente al centro de salud Bolognesi. El incendio ocurrió a las 9 horas y fueron los vecinos quienes pidieron auxilio ante la gran humareda que se veía en la zona.

Trascendió que en el lugar donde se originó el fuego había material reciclable acumulado, por lo que los bomberos tardaron más de una hora en controlar el siniestro.

La Policía Nacional, bomberos y agentes de serenazgo, ayudaron a sofocar el incendio. La mujer fue retirada a tiempo, pero su cachorro se refugió en una habitación. Los agentes de la Policía Nacional lo retiraron antes de que muriera asfixiado.