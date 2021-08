Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa cuestionada por corrupción e ineficiencia

Hay más pan por rebanar en el escándalo de corrupción de la Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) cuya titular, Rosa Vallejos Beltrán y sus adjuntos son investigados por cobrar presuntamente una coima a cambio de acelerar el pago de casi medio millón de soles a una empresa.

La Oficina de Control Funcional de la Procuraduría General del Estado (PGE) también informó que este ente no habría cumplido con la defensa efectiva de los intereses de la entidad regional. Ello lo advierte por lo menos en 40 casos entre conciliaciones extrajudiciales y defensa activa, en donde se halló varias irregularidades. En todos tendría responsabilidad Rosa Vallejos Beltrán, titular de la Procuraduría.

Desde el 12 de agosto, Julio Talledo Chávez, jefe de la Oficina de Control, realiza una inspección a la Procuraduría del GRA y halló esas anomalías. “Con su actuar estaría afectando la defensa jurídica del Estado”, señaló en el comunicado hecho público por la PGE.

Talledo sostiene que la procuradora de la entidad regional, no habría cumplido con sus obligaciones de defensa. “Emitiremos un informe con el fin de que se tomen las medidas más apropiadas de manera urgente”, indicó. Además, la PGE ofreció su apoyo a la Fiscalía Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios para ahondar en el presunto soborno en que está acusada Vallejos y dos trabajadores de la oficina. La administradora de la empresa GIANT SAC, Fernanda Molina, habría entregado un adelanto de S/ 2000 para agilizar el pago del predio 114 cedido para la obra de la Variante de Uchumayo.

Investigan lazos

Uno de los objetivos de la Fiscalía en este caso es esclarecer qué otros funcionarios del GRA estarían implicados en este caso de corrupción. El testigo protegido TP01-2021, mensajes de WhatsApp y cinco audios proveídos dan cuenta de una reunión entre funcionarios para plantear la elaboración de una resolución regional disponiendo el pago de S/556 mil a GIANT SAC por el predio. Cuando se hizo la consulta al menos dos funcionarios se opusieron.

Uno de los más mentados es “Esquivel”. La Fiscalía lo identifica como Edwin Wilson Esquivel Alcamora, quien se desempeña como asesor del gobernador regional Elmer Cáceres. Según Molina, Esquivel la mantenía al tanto de las reuniones para ver su caso. Incluso ella decidió tratar directamente con el asesor para facilitar el pago por la expropiación.

Otro funcionario citado es Augusto Palaco, jefe de Asesoría Legal de GRA. “Nunca nadie me pidió que apoye. Ni la procuraduría ni el asesor Esquivel. Si lo hubieran hecho mi respuesta hubiese sido que no se ajustaba a ley”, respondió.

Palaco recuerda que sí le consultaron por el caso GIANT SAC y que lo revisó el caso. Luego recepcionó un escrito y respondió de la misma manera. “Sí hicieron la consulta formal (...) entonces yo me opuse porque no se podía pagar, no estaba con arreglo a ley”, indicó. Resaltó que en el gobierno regional están tranquilos.

AUDIO

Extracto 1

Fernanda M: Hoy día me llamaron para decirme que se habían reunido ayer, ellos no por que como te digo no responden no sé qué les pasa pero, me llamó un contacto que yo tengo, y me dijeron que ayer se reunieron para ver como modificar esa resolución (...).

César T: Quienes se habían reunido.

Fernanda M: La Dra. Rosa con el asesor de Llica.

César T: A con el asesor o con los gerentes

Fernanda M: Con el asesor con el asesor

César T: El asesor legal

Fernanda M: No el asesor no sé el asesor, no es asesor legal es como su mano derecha algo así.

Extracto 2

César Tejada: Si pue, por algo les estás pagando, por algo han acordado algo no, por lo menos que te busquen la salida y al final que te ha dicho Esquivel que no va de ninguna manera, o sí.

Fernanda Molina: Me dijo, que no podían modificar la resolución que ese era el camino que había dado la doctora Rosa...