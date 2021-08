Lambayeque: 40% de agroexportadoras no invierte por pandemia y coyuntura política

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, indicó que el 40% de empresas agroexportadoras de la región no está invirtiendo en la plantación de nuevos cultivos debido a la pandemia y la coyuntura política.

“El proceso biológico de una planta tiene unos años de vida y cuando pasa este periodo ya no produce igual y al no producir igual genera pérdidas. Entonces se tienen que plantar nuevos cultivos, pero las empresas agroexportadoras de Lambayeque no lo están haciendo”, acotó.

“Viven del día a día”

En una entrevista a La República, Carlos Burgos, subrayó que en la región existen un promedio de 120 empresas agroexportadoras pequeñas, medianas y grandes. De las cuales, aproximadamente 48 “están viviendo del día a día” por temor a invertir y no obtener ningún resultado .

La autoridad manifestó que las empresas se encuentran en la constante búsqueda de estrategias para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. No obstante, la coyuntura política ha generado desconfianza y, con ello, una contracción en la inversión.

Reto del Ejecutivo

Burgos Montenegro sostuvo que si el tema político mejora, el porcentaje de empresas agroexportadoras que no está invirtiendo puede disminuir a un 30%. En ese sentido, precisó que el Ejecutivo tiene un gran reto.

