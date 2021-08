Se metió a una casa y se hizo al dormido para evitar su detención. Eduardo Álvarez Canchari, quien es conocido en el mundo del hampa como ‘Kukín’, hacía de las suyas en el jirón Renovación, en La Victoria, cuando fue sorprendido por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Al verse acorralado, el hampón huyó del lugar de los hechos y se metió a una vivienda. Para pasar desapercibido, se echó a una de las camas y se tapó como si estuviese durmiendo. Su plan falló.

“Este sujeto se ha metido a una quinta, entró a una de las casas y la familia ni cuenta se ha dado. Empujó la puerta y se echó a la cama”, comentó el coronel PNP Jorge Castillo, jefe del Escuadrón Verde, a Canal N.

Ya en manos de las autoridades, el hombre negó las imputaciones en varias oportunidades. Sin embargo, sus víctimas lo reconocieron y contaron los minutos de terror que vivieron cuando fueron interceptados por el delincuente.

“Yo estaba con una carreta con mercadería cuando vino el joven haciendo señales de que tenía un arma de fuego y me dijo que si no le daba mi celular, me mataba”, reveló uno de los agraviados, quien prefirió no identificarse.

Cuando fue trasladado a la comisaría del distrito, el sujeto trató de justificar el acto delictivo y dijo que necesitaba herramientas para ejercer su profesión de barbero. Asimismo, felicitó el trabajo del Escuadrón Verde al capturarlo.

“Quería comprarme una máquina para cortar pelo. Trabajo a delivery. […] Son un buen grupo (el Escuadrón Verde). Son elegantes para capturar”, dijo el hampón, quien ha purgado condena por ocho años.