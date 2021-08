La Libertad: personal de salud CAS COVID-19 reforzará primer nivel de atención

Las autoridades de La Libertad vienen trabajando en busca de que una posible tercera ola del coronavirus no cause estragos como la primera y segunda; para ello han reorganizado al personal CAS COVID-19 para reforzar los servicios del primer nivel de atención en los distritos de Trujillo y provincias.

La gerente regional de Salud, Kerstyn Morote García, señaló a La República que están realizando todos los esfuerzos para tener una logística que les permita contrarrestar esta tercera ola, que por las proyecciones que se han hecho, sería devastadora.

“Se trabaja para que la región esté preparada y para ello hemos reorganizado a todo lo el personal CAS COVID-19 hacia el primer nivel de atención, en distritos de Trujillo y provincias, de tal manera que se tenga un diagnóstico oportuno de pacientes, así como el tratamiento adecuado y la derivación si fuera necesario a servicio de mayor nivel resolutivo ”, expresó la gerente.

La autoridad de Salud criticó el comportamiento social de los liberteños que no toman conciencia de lo que se está viviendo con esta pandemia.

“Nos preocupa el accionar de la población, que no sigue tomando las medidas de bioseguridad, desde nuestro sector se sigue haciendo toda la difusión posible para prevenir más casos de contagios. No se puede bajar la guardia, pero vemos que no se cumplen las recomendaciones siguen las fiestas COVID-19, las reuniones y esto puede ser perjudicial más adelante”, detalló.