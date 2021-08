Arequipa: vacunación el 16 y 17 de agosto para rezagados de segunda dosis

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa), anunció una nueva jornada de vacunación para este lunes 16 y martes 17. La campaña está dirigida inicialmente, a colocar las segundas dosis en mayores de 45 años, que hayan recibido su primera dosis hace 21 días o más.

El comunicado de la Geresa, señala que cualquier persona mayor de 45 años sin la segunda dosis debe acercarse. No obstante, desde la entidad indicaron que no aplicará al grupo que recibió su primera vacuna el 1 y 2 de agosto, pues aún no cumplen el tiempo mínimo de días entre inyecciones.

Refirieron que el llamado es sobre todo para los mayores que participaron del primer Vacunatón del 24 y 25 de julio, que no recibieron aún su segunda dosis. Vale recordar que, en dicha jornada masiva, se inmunizó a mayores de 50 años.

Para la campaña del lunes y martes, se habilitaron ocho vacunatorios, distribuidos en los distritos de Cercado, Cerro Colorado, Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores y Socabaya. El horario de atención será de 7 a 16 horas.

Se conoció que ayer, se analizó también incluir a rezagados de primeras dosis (mayores de 45) en las jornadas del lunes y martes, pero todavía no hay una respuesta oficial.

Esperan vacunas

El gerente regional de Salud, Christian Nova, refirió ayer por la mañana, que hay un compromiso del Ministerio de Salud (Minsa), para que enviar este martes, 67 mil nuevas vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, hay un pedido, para que se doten con 40 mil dosis más.

Según el funcionario, con las vacunas disponibles, se podría realizar otra jornada masiva de inmunización, para abarcar a los grupos etarios de 38 y 39 años. El funcionario regional refirió que el acuerdo con las autoridades nacionales, es nivelar el avance por edades con Lima, para descender hacia otros bloques.

La Defensoría del Pueblo, ayer emitió un comunicado, pidiendo al Minsa agilizar el proceso de vacunación hacia nuevos grupos etarios y cerrar las brechas de segunda dosis.